50 Jahre im gleichen Betrieb in Wolfenschiessen – Beat Zumbühl zeigt, was Firmentreue heisst Ein halbes Jahrhundert für dieselbe Firma im Einsatz. Das können nur ganz wenige von sich behaupten. Beat Zumbühl ist eine Ausnahme und geht Ende November in Pension. Ruedi Wechsler 11.11.2020, 05.00 Uhr

Firmeninhaber Patrick Waser von der gleichnamigen Schreinerei in Wolfenschiessen kann es sich noch gar nicht vorstellen, dass der Jubilar schon bald nicht mehr dem Team angehören wird, und ist voll des Lobes: «Beat Zumbühl stand in all den Jahren immer mit viel Herzblut voll und ganz hinter dem Betrieb. Ihn zeichnen ein extremes Qualitätsbewusstsein, Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft aus.» Ein angenehmes Arbeitsklima sei für ihn zentral, und dazu sagt Patrick Waser, der den Betrieb 1997 von seinem Vater Ferdi übernahm: «Der Mensch ist mir wichtig und nicht nur die Gewinnoptimierung.» Mit feuchten Augen bestätigt Beat Zumbühl die Aussagen seines Chefs und ergänzt: «Die Führung lebt dies vor und ist somit mitverantwortlich für das gute Betriebsklima. Die Wertschätzung gegenüber den zwölf Angestellten ist ein wichtiger Grund dafür, dass ich der Schreinerei 50 Jahre treu geblieben bin.»

Beat Zumbühl beim Montieren von Fensterdichtungen. Auf die baldige Pensionierung freut er sich. Bild: Ruedi Wechsler (Wolfenschiessen,

6. November 2020)

Holzklötze ebneten die Zukunft

Beat Zumbühl ist auf dem benachbarten Bauernhof aufgewachsen. Schon als Kind holte er immer wieder Holzstücke in der Schreinerei, damit diverse Gegenstände gebastelt werden konnten. Als Gegenleistung musste auch mal ein halber Tag in der Werkstatt ausgeholfen werden. Nach der Schule besuchte Zumbühl zunächst die Landwirtschaftsschule. Seniorchef Ferdi Waser holte Zumbühl 1970 in die Firma. Dank der täglichen Arbeitsabläufe und Weiterbildungen formte sich der Bauernsohn zu einer wichtigen Teamstütze und wurde zum Allrounder. Er arbeitet auf Baustellen vor allem gerne mit Kleinmaschinen und schätzt ebenso Wagnerarbeiten.

Die Glaserabteilung ist sein Paradies

In den letzten Jahren mutierte der Vater dreier Söhne zum Spezialisten in der Glaserabteilung. «Das Arbeiten mit Holz und Glas gefällt mir besonders gut. Hier kann ich die Fenster- und Türrahmen grundieren und einglasen, aber auch Fenster reparieren», blickt Zumbühl zurück. Mächtig stolz macht ihn die Mitarbeit an der Entwicklung der neuen Fenster. Zusammen mit dem Glaslieferanten führte er auf der Riederalp mehrere Tests durch. Da ging es bei der Dreifachverglasung um das Ausgleichsventil für den Luftdruckausgleich. Unvergessen bleiben Aufträge auf Trübsee oder Haldigrat. «Die Fernsicht bei idealem Wetter war für mich wie Ferientage, verbunden mit Arbeit», ergänzt Zumbühl.

Beat Zumbühl, der in 50 Jahren kein einziges Mal wegen Krankheit fehlte, sagt: «Das Arbeiten mit Holz und Glas gefällt mir besonders gut.» Bild: R. Wechsler (Wolfenschiessen,

6. November 2020)

In den Siebzigerjahren wollte ihn die LSE für den Gleisunterhalt abwerben. Die vielfältigen Arbeiten und das familiäre Klima bei der Firma Waser hielten ihn aber von einem Wechsel ab. Früher wurden im Betrieb auch Särge angefertigt. Einmal war ausser ihm niemand für das Einsargen zu finden. «Wir mussten mit der Bahn und zu Fuss auf einem abgelegenen Hof den Leichnam abholen. Unten im Tal angekommen, waren dann diverse Dinge wieder neu zu richten», erzählt Zumbühl schmunzelnd. Nun freut sich der 65-Jährige, dass er die Verantwortung ohne Wehmut in andere Hände legen kann und der Druck wegfällt. Daheim warten Renovationen am Haus und diverse Arbeiten auf dem Hof. Künftig wird er mit seiner Frau vermehrt auf Wanderungen oder Skitouren anzutreffen sein. Erwähnenswert ist, dass Beat Zumbühl während fünf Jahrzehnte keinen einzigen Arbeitstag wegen Krankheit verpasste.