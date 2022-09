Ob- und Nidwalden feierten 50 Jahre Jungen und Sport

50 Jahre JUNGEND+SPORT Tausende tanzen in Ob- und Nidwalden für den Sport Das Sportförderprogramm Jugend+Sport besteht seit 50 Jahren. Obwalden und Nidwalden feierten das Jubiläum ganz individuell. 23.09.2022, 14.17 Uhr

Ein ganzer Tag stand anlässlich des Jubiläums von Jugend+Sport im Zeichen der Schulen. Sechs Schulen aus dem Kanton Obwalden setzten den 50. J+S-Geburtstag am Freitag, 16. September mit den Schülerinnen und Schülern auf ihre Art um. Dies reichte von Einüben und Durchführung der Jubiläumschoreografie über Durchführung von sportlichen Tätigkeiten bis hin zur Organisation eines ganzen Sporttages oder Events. In Nidwalden machten die meisten Schulen am Freitag bei der Jubiläumschoreografie mit – rund 4200 Kinder, Jugendliche und Lehrpersonen tanzten in ihrer jeweiligen Gemeinde zum eigens fürs Jubiläum komponierten Song «Go Go» von Alessandro Sabato.

Kinder beim aufführen der Jubiläumschoreografie. Bild: Amt für Kultur und Sport Obwalden

In Sarnen (OW) liessen es sich über hundert Personen nicht nehmen, bei der offiziellen Eröffnung des Sportevents dabei zu sein und der Begrüssungsrede von Regierungsrat Christian Schäli zuzuhören. In seiner Rede wies der Bildungs- und Kulturdirektor auf die grosse Bedeutung hin, die das Sportförderprogramm Jugend+Sport auch für den Obwaldner Sport hat.

Challenges, Schnupperlektionen und Parcours

Fast die ganze Palette der J+S-Sportarten, die von den Sportvereinen im Kanton Obwalden angeboten werden, war auf dem Seefeldareal in Sarnen vertreten und konnte ausprobiert werden. Die Vereine zeigten sich bei der Präsentation ihrer Sportarten äusserst kreativ: Sie zeigten Shows, boten Schnupperlektionen an, stellten Parcours zur Verfügung, forderten zu Challenges heraus oder lockten mit Wettbewerben. Und natürlich konnte man überall selbst ausprobieren und sich aktiv betätigen.

In Stans trifft sich die Vergangenheit mit der Gegenwart

Am Samstagabend wurden von der Abteilung Sport des Kantons Nidwalden aktive und ehemalige J+S-Leiterinnen und -Leiter zum Dankesfest in die Turmatthalle in Stans eingeladen. Rund 300 Personen nahmen am Fest teil. Moderiert von Chrigu Graf fanden verschiedene Gäste aus der Anfangszeit des J+S Nidwalden auf die Festbühne.

Auf der Festbühne wurden ehemalige Leiterinnen und Leiter gewürdigt. Bild: PD

So begrüsste er etwa Max Buchs, ehemaliger Leiter des Sportamts Nidwalden, oder Kurt Mathis, langjähriger Administrator des Sportamts. Auch die sechsfache Ski-Weltmeisterin und zweifache Weltcup-Gesamtsiegerin Erika Hess durfte in Erinnerungen schwelgen. Zudem wurden zahlreiche Leiterinnen und Leiter gewürdigt, die ihre J+S-Laufbahn in den Siebzigerjahren begannen und teils heute noch aktiv in der Sporthalle anzutreffen sind.