Erfolgreicher Begegnungstag der Urschweizer Pfarreien

8. Begegnungstag der Urschweizer Pfarreien «Familien tun der Kirche gut – welche Kirche tut den Familien gut?» Am zweitletzten Tag des «Jahres der Familie» fand in Goldau ein Begegnungstag für Verantwortliche sowie haupt- oder ehrenamtlich Mitarbeitende in den Pfarreien der Kantone Schwyz, Uri, Nid- und Obwalden statt. Frieda Suter 01.07.2022, 19.31 Uhr

Gegen 40 Personen besuchten den Begegnungstag der Urschweizer Pfarreien in Goldau. Bild: Frieda Suter

«Aktuell stellen viele Pfarreien fest, dass es im Bereich Familienpastoral einen Input braucht. Dem wollen wir Rechnung tragen», sagte Brigitte Fischer Züger, Co-Leiterin der Stabsstelle Personal des Bistums Chur und OK-Präsidentin des Begegnungstags in Goldau. Eröffnet wurde dieser mit einer Standortbestimmung. Matthias Koller Filliger, Theologe und Erwachsenenbildner, schöpfte aus dem Vollen. Heutige Familien seien vielfältig, bunt, oft binational und in stetem Wandel. Bemerkenswert sei, dass fast 71 Prozent der Eltern mit Kindern unter 25 Jahren in erster Ehe zusammenlebten. «Das heisst, dass bei einer Scheidungsrate von rund 40 Prozent immer noch 60 Prozent der Paare zusammenbleiben», wird Matthias Koller Filliger in der Medienmitteilung des Generalvikariats der Urschweiz zitiert.