Ab nächstem Jahr kosten die Parkplätze in Beckenried Die Stimmbürger haben das Parkplatzreglement angenommen. Es ist nicht zuletzt wegen neuen Einstellhallen entstanden. Matthias Piazza

In immer mehr Gemeinden ist es Realität. Ab nächstem Jahr kosten auch die Parkplätze in Beckenried. Mit einem Ja-Stimmen-Anteil von knapp 56 Prozent (756 Ja zu 596 Nein) haben die Beckenrieder am Sonntag das neue Parkplatzreglement angenommen. Die Stimmbeteiligung lag bei 51,7 Prozent.

Die Parkplätze unterhalb der Klewenbahn kosten ab nächstem Jahr. (Bild: Corinne Glanzmann, Beckenried, 10. September 2019)

Auslöser dafür sind das im Bau befindliche Unterstufenschulhaus und die Sanierung des Werkhofes. Gesamthaft entstehen in den zwei Tiefgaragen so insgesamt 79 Parkfelder, welche gemäss Gemeinderat sowieso bewirtschaftete werden müssten. Mit dem neuen Reglement werden nun auch zahlreiche Aussenplätze beim Gemeindehaus, beim Schulhaus, beim Strandbad, bei der Ermitage, im Gebiet Rütenen und die gemeindeeigenen Parkplätze unterhalb der Talstation der Klewenbahn. Betroffen sind 180 Parkplätze.

Ganz knapp angenommen (695 Ja zu 659 Nein) wurde auch die Vorlage des Gemeinderates, ein Grundstück beim Schulhaus für 790'000 Franken zu kaufen. Die Parzelle 356 erachtet der Gemeinderat als zentral für die Erweiterung der Schulanlage und der Altstoffsammelstelle. Das bedeutet, dass das Haus, das in dieser Parzelle steht, abgerissen wird. Die Hauseigentümer hätten das alte Haus sowieso abgerissen, aber einen Ersatzbau vorgesehen. Sie plädierten darum dafür, die Vorlage abzulehnen.