Abfallentsorgung Kehrichtverwertungsverband Nidwalden plant die Zukunft Der Nidwaldner Kehrichtverwertungsverband will ein neues Recyclingcenter bauen. Richard Greuter 01.07.2022, 19.32 Uhr

Mit der Planung eines neuen Recyclingcenters blickt der Kehrichtverwertungsverband (KVV) Nidwalden in die Zukunft. An der Delegiertenversammlung vom letzten Donnerstag im Restaurant Sternen in Buochs genehmigten die Gemeindevertreter einen Planungskredit von 200’000 Franken. Ein Nichteintretensantrag vom Hergiswiler Vertreter Roman Huber lehnten die 27 anwesenden Delegierten mehrheitlich ab. Huber meinte: «Die Gemeinde Hergiswil ist der Auffassung, dass private Unternehmungen diesen Part übernehmen können.»

Seit sechs Jahren befasst sich der Vorstand des KVV NW mit der Idee des Baus eines Recyclingcenters, das im Besitz des Verbandes und somit der Nidwaldner Gemeinden sein soll. Am Anfang seiner Ausführungen stellte Vorstandsmitglied Lukas Arnold, der das Projekt vorstellte, die rhetorische Frage: «Was ist die Aufgabe unseres Verbandes?» – und lieferte die Antwort gleich selber: «Unsere Aufgabe ist es, Entsorgungsleistung zur Verfügung zu stellen.»

Geeignetes Grundstück in Aussicht

Der KVV NW konnte mit einzelnen Grundstückbesitzern über den Kauf von geeigneten Landflächen Gespräche führen. Laut Lukas Arnold besteht die Aussicht für den Kauf einer Landparzelle. Über den Standort des Grundstückes wollte sich noch niemand äussern. «Wir sind im Gespräch, aber es ist noch nicht spruchreif», sage Präsident Adolf Scherl. Als Ausgangslage berichtete Vorstandsmitglied Lukas Arnold über Gemeindesammelstellen mit beschränktem Angebot und die Vertragslösung mit der Firma Zimmermann Umweltlogistik AG für die Führung einer Annahmestelle für Privatkunden.

Das Hauptproblem der derzeitigen Lösung mit der Firma Zimmermann ist der Umstand, dass Privatpersonen ihre Ware entsorgen, während rundum Gabelstapler und Lastwagen unterwegs sind. Dies soll sich im neuen Recyclingcenter ändern. Ziel ist es, die Anlieferung von Privatkunden von der Entsorgungslogistik zu trennen. Für diese Verbesserungsmöglichkeiten und die Zukunftspläne ist der Verband mit der Firma Zimmermann Umweltlogistik AG seit Jahren im Kontakt.

Neue Deponie im Cholwald in Ennetmoos in Planung

Derzeit plant der Verband eine Erweiterung in der Deponie Cholwald in Ennetmoos. Laut Präsident Scherl sind die Deponien 1 bis 3 längstens geschlossen und werden noch überwacht. Zurzeit wird die Deponie 4 mit nicht brennbarem Abfall gefüllt und bleibt voraussichtlich bis Ende 2027 in Betrieb. Für die geplante Deponie 5 möchte der Verband noch in diesem Jahr einen Antrag an die Richtplananpassung beim Kanton einreichen. Läuft alles nach Plan, rechnet Adolf Scherl Ende dieses Jahrzehnts mit der Eröffnung.

Der KVV NW verbuchte im vergangenen Jahr einen Ertragsüberschuss von rund 4 Millionen Franken. Budgetiert waren 464’000 Franken gewesen. Von diesem Gewinn flössen 1,6 Millionen Franken an die Gemeinden zurück, der Rest ins Eigenkapital, berichtete Kassier Ueli Zimmermann.

Die Deponie Cholwald verzeichnet einen Nettoertrag von 4,4 Millionen Franken. Zimmermann spricht von einem Rekordergebnis, entstanden durch höhere Anlieferungsmengen in der Deponie Cholwald. Diese Anlieferungsmengen möchte der Verband drosseln. Mit einem Teil dieser Einnahmen finanziert der Verband die Kehrichtentsorgung. Präsident Scherl wies darauf hin, dass die Sackgebühren für die Entsorgung nicht ausreichten.

Blick in die Kehrichtdeponie Cholwald in Ennetmoos. Die für Nidwalden reservierte Deponie 4 wird mit Spezial- und nicht brennbarem Abfall gefüllt. Bild: Robert Hess (Ennetmoos, 27. Oktober 2021)

Optimierung der Kehrichtsammlung

Derzeit ist der Verband mit der Planung der künftigen Entsorgungsrouten beschäftigt. Tom Christen sprach von der Möglichkeit, bei 100-prozentiger Optimierung den Kehricht mit zwei Lastwagen während dreier Tage zu sammeln. Die restlichen zwei Tage sollen für die Grüngutsammlung zur Verfügung stehen. Derzeit finden Gespräche mit den Gemeinden statt. «Die Leistungen sollen nicht gekürzt, sondern optimiert werden», sagte Christen.

Änderungen gab es im Vorstand. Die Vorstandsmitglieder Bruno Käslin und Franz von Holzen demissionierten. An ihrer Stelle wählten die Delegierten Marc Schaffer, Beckenried, und Werner Odermatt, Ennetmoos, in den Vorstand.