SVP Nidwalden empfiehlt für den 28. November drei Mal Nein

Abstimmung 28. November SVP Nidwalden sagt dreimal Nein Die SVP Nidwalden hat die Parolen gefasst. Bei der Pflege-Initiative empfiehlt die Kantonalpartei die Ablehnung der Initiative und die Annahme des indirekten Gegenvorschlags. 08.11.2021, 14.47 Uhr

Die SVP Nidwalden hat an ihrer Versammlung am Donnerstag, 4. November, in Hergiswil die Parolen zu den eidgenössischen Abstimmungen am 28. November gefasst.