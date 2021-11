Abstimmung Beckenried: Ja zur Sanierung der Kantonsstrasse

Abstimmung Beckenriederinnen und Beckenrieder stimmen 2,5-Millionen-Projekt zu Die Einfahrt der Rütenen- in die Kantonsstrasse kann saniert und das Seeufer neugestaltet werden. Matthias Piazza 28.11.2021, 12.39 Uhr

So soll der Knoten Boden in Beckenried nach der geplanten Sanierung aussehen. Visualisierung: PD

Mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 69 Prozent (1379 Ja zu 607 Nein) genehmigten die Beckenrieder am Sonntag einen Kredit über 2,45 Millionen Franken. Dies bei einer Stimmbeteiligung von 74,8 Prozent. Damit kann die Gemeinde einerseits den Knoten Boden sanieren. Im Bereich des heutigen Einmünders Rütenen-/Kantonsstrasse ist ein T-Knoten mit Fussgängerinsel in der Kantonsstrasse geplant. Ausgelegt für Lastwagen mit Anhänger. Die müssen künftig nicht mehr im Dorf Beckenried wenden, wenn sie von der Rütenenstrasse nach Emmetten oder umgekehrt wollen. Auch Kanalisation, Trinkwasser- und Elektroleitungen werden erneuert.

Der Knoten Boden, mit der Kantonsstrasse und der abzweigenden Rütenenstrasse links. Bild: Matthias Piazza (Beckenried, 8. November 2021)

Im gleichen Zug wird auch das Seeufer ökologisch und gestalterisch aufgewertet. Ein naturnaher Land-Wasser-Übergang ersetzt die jetzige Ufermauer. Ein Seezugang östlich des Knotens mit einer Treppe soll einen sicheren Zugang zum See ermöglichen. Als weitere ökologische Aufwertung sind entlang des Fussweges ostseits, oberhalb der Rütenenstrasse, neue Obstbäume geplant. Dafür wird der bestehende Bootsanlegersteg in Richtung See entfernt. Ein neuer Steg ist als Ersatz an der Westseite der Hafenmole geplant.

Parkplätze für Velos und Töfflis und behindertengerechtes WC

Auch ein weiterer Missstand soll behoben werden im Boden, der als Naherholungsgebiet ein beliebtes Ausflugsziel ist und vor allem im Sommer als Liegewiese dient. Parkplätze für Velos und Töfflis sowie eine öffentliche behindertengerechte WC-Anlage sind im Einmündungsbereich des Knotens geplant.

«Ich freue mich sehr, dass die Beckenriederinnen und Beckenrieder diesem Geschäft so deutlich zugestimmt haben. Bei dieser erfreulich hohen Stimmbeteiligung ist das Geschäft zudem breit abgestimmt», sagt dazu Gemeindepräsident Bruno Käslin. Auch wenn er im Vorfeld sehr wohl die kritischen Stimmen zum Projekt wahrgenommen habe, sei er zuversichtlich gewesen. So haben die Grünen bemängelt, dass der Badeplatz zum Opfer fallen würde und die Bademöglichkeit wegen des fehlenden Seezugangs und des Verschwindens des Sandstrandes nicht mehr möglich wäre.

Im Herbst nächsten Jahres starten die Bauarbeiten

Noch diesen Dezember will der Gemeinderat das Baugesuch auflegen, das Projekt Anfang kommenden Jahres planen und im Herbst mit den Bauarbeiten starten. Zwölf Jahre, nachdem die Beckenrieder an der Gemeindeversammlung einen Planungskredit von 40'000 Franken für eine entsprechende Variantenstudie genehmigten. Im November 2015 sagten sie dem Kauf von zwei Landparzellen im Bereich der Einmündung Rütenenstrasse für 150'000 Franken zu.

Nicht Bestandteil der aktuellen Kreditvorlage ist die Umsetzung der behindertengerechten Bushaltestellen Boden. Die Planungsarbeiten hierfür laufen parallel, sind jedoch aufeinander abgestimmt.