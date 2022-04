Abstimmung FDP Oberdorf steht hinter dem Umzug der Gemeindeverwaltung Soll die Gemeindeverwaltung von Oberdorf neu beim Landsgemeindeplatz ihren Standort erhalten? Ja, findet der Vorstand der FDP Oberdorf, und setzt sich für die Annahme des entsprechenden Kredits ein. 27.04.2022, 16.22 Uhr

Am 15. Mai 2022 wird die Oberdorfer Stimmbevölkerung über einen Kredit für den Umzug der Gemeindeverwaltung in den Neubau «Dorflaube» beim Landsgemeindeplatz in Oberdorf befinden. «Mit dem Umzug eröffnet sich der Gemeinde eine einmalige Chance für eine zukunftsgerichtete Weiterentwicklung von Oberdorf», ist der erweiterte Vorstand der FDP Oberdorf der Meinung, unterstützt den Kredit und damit auch die Vision des Gemeinderats einstimmig.

Die FDP Oberdorf setzt sich für ein Ja zum Kredit für den Umzug der Gemeindeverwaltung ein. Bild: PD

Wie die Partei in einer Mitteilung schreibt, habe eine kleine Gemeinde wie Oberdorf nicht viele Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Umso wichtiger sei es, dass die Chancen gepackt werden, wenn sich solche ergeben würden. Nach Meinung der FDP eröffnet der Umzug in die Dorflaube gleich mehrere solche Chancen:

Die Gemeindeverwaltung mit Schalter kommt dorthin, wo in Zukunft die Leute sind, gut erschlossen und zentral.

Die Mietlösung ermöglicht es in Zukunft flexibel auf Änderungen im Raumbedarf zu reagieren.

Die Einrichtung einer offenen, modernen, behindertengerecht zugänglichen Gemeindeverwaltung in der Dorflaube kostet nur einen Bruchteil dessen, was die umfassende Sanierung inklusive eines Provisoriums am bestehenden Standort kosten würde.

Ein Umzug erlaube es der Gemeinde auch, weiter in die Zukunft zu denken: So könnte am aktuellen Standort der Gemeindeverwaltung und der Feuerwehr zum Beispiel dringend benötigter Wohnraum für Familien, Singles und Senioren geschaffen werden.

Der Umzug sei ein weiterer Puzzlestein in der Vision einer zukunftsorientierten Gemeinde Oberdorf, der die Stimmbevölkerung schon mehrmals mit jeweils deutlicher Mehrheit zugestimmt habe: Angefangen mit dem Abschluss eines Vorkaufsrechts für das Baufeld A am 18. Oktober 2015 (72 Prozent Ja); der Ausübung des Vorkaufsrechts und der Zustimmung zum Vorvertrag zum Baurechtsvertrag am 27. September 2020 (80 Prozent bzw. 74 Prozent Ja); der Zustimmung zum Kredit für die Verschiebung der Wertstoffsammelstelle (81 Prozent Ja). Die FDP Oberdorf ist überzeugt, dass auch der Kredit für den Umzug der Gemeindeverwaltung eine Zustimmung von mehr als 70 Prozent verdient und legt den Stimmberechtigten nahe, am 15. Mai 2022 der Vorlage im Sinne des Gemeinderats und der Finanzkommission zuzustimmen. (pd/inf)