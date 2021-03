Abstimmung Keine Chance für das Sportplatz-Projekt: Hergiswiler lehnen Vorlage für einen Kunstrasen ab Der Sportplatz Grossmatt soll keinen Kunstrasen enthalten. Das Abstimmungsresultat vom Sonntag ist eine Schlappe für den Gemeinderat. Kurt Liembd 07.03.2021, 12.29 Uhr

Der Sportplatz Grossmatt. Bild: Kurt Liembd (Hergiswil, 19. November 2019)

Mit 52,08 Prozent Nein-Stimmen (1238 Nein- zu 1139 Ja-Stimmen) haben die Hergiswiler Stimmbürger am Sonntag die Sanierung des Sportplatzes abgelehnt. Die Stimmbeteiligung lag bei 60,82 Prozent. Der vorgesehene Kredit dafür betrug 1,86 Millionen Franken. Der Volksentscheid fiel entgegen dem Antrag des Gemeinderates und entgegen dem Hauptnutzer, dem FC Hergiswil, aus. Der Abstimmung vorausgegangen war eine lange und emotionale Diskussion. Strittigster Punkt war nebst der Verbreiterung des Platzes um vier Meter vor allem die Frage, ob der Platz neu einen Plastikrasen oder wie bisher einen Naturrasen erhalten soll. Gemeinderat und FC Hergiswil verlangten einen Plastikrasen, vor allem aus Komfortgründen. Dagegen formierte sich heftiger Widerstand in der Bevölkerung und es wurde ein «IG Naturrasen Grossmatt» gegründet.

Zurück auf Feld 1

Diese IG machte vor allem Umweltgründe gegen einen Plastikrasen geltend und kritisierte vehement das Vorgehen des Gemeinderates. Dieser favorisierte die Variante Plastikrasen, obwohl ein solcher Kunstrasen bereits an der Gemeindeversammlung 2019 zurückgewiesen worden war. Der jetzige negative Entscheid der Hergiswiler Bevölkerung bedeutet nun «Zurück auf Feld 1». Zumindest weiss man jetzt, dass die Bevölkerung einen Naturrasen wie zum Beispiel in der Swisspor-Arena wünscht. Insider werten den Entscheid nicht als Votum gegen die Sanierung des Sportplatzes, denn diese Sanierung ist unbestritten, wie an zwei vorangehenden Gemeindeversammlungen deutlich wurde. Vielmehr richtet sich der Entscheid gegen einen Kunstrasen. Der Gemeinderat muss deshalb die Sanierung neu aufgleisen, jedoch mit Naturrasen, wie er seit 45 Jahren auf der Grossmatt besteht – und der Bevölkerung erneut vorlegen.