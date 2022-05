Jusos von Nid- und Obwalden sind gegen Frontex-Vorlage

Abstimmung Jusos sind klar gegen Frontex-Vorlage Die Ob- und Nidwaldner Jungsozialistinnen und -sozialisten üben Kritik an der Grenzorganisation Frontex. Sie fordern stattdessen sichere Flucht- und Migrationswege. 08.05.2022, 11.21 Uhr

«An den Aussengrenzen von Europa stehen Gewalt, Elend und Tod an der Tagesordnung. Flüchtende werden entrechtet, geprügelt und abgeschoben», schreiben die Jungsozialistinnen und -sozialisten (Jusos) von Ob- und Nidwalden in einer Mitteilung. Die europäische Grenzschutzbehörde Frontex sei mitverantwortlich für diese gewaltvolle Migrationspolitik. Deshalb spricht sich die Jungpartei gegen die Frontex-Vorlage aus, mit der die Beiträge der Schweiz an diese Organisation ausgeweitet werden sollen. «Zudem würde sich das Schweizer Grenzwachtkorps vermehrt an bewaffneten Frontex-Einsätzen im Ausland beteiligen.» Das gelte es dringlichst zu vermeiden. «Ein ‹Nein› zur Frontex-Vorlage bedeutet gleichzeitig einen Schritt hin zu einer solidarischeren Migrationspolitik», wird Dario Bellwald (Co-Präsident Juso OW) zitiert. Und Anna Maria Mathis (Co-Präsidentin Juso OW): «Anstelle eines Ausbaus der europäischen Grenzschutzbehörde, brauchen wir umgehend sichere Flucht- und Migrationswege!»