Abstimmung 8 Millionen für modernere Stanser Quartiere In den Gebieten Eichli, Milchbrunnenstrasse, Kohlgraben und Spichermatt will der Gemeinderat Strasse, Beleuchtung und Leitungen erneuern. Nun kommt das 8-Millionen-Projekt an die Urne. Matthias Piazza 19.05.2021, 05.00 Uhr

Risse und Flicke auf dem Strassenbelag, Wasser, das schlecht abfliesst und sich im Winter zu Eis bildet, beschädigte Strassenabschlüsse und Grenzmauern, veraltete Strassenbeleuchtungen, Verkabelungen und Wasserleitungen, nicht optimale Strassenführungen und Bushaltestellen, die nicht dem Behindertengleichstellungsgesetz entsprechen: Die Mängelliste ist lang im Gebiet Eichli, Milchbrunnenstrasse, Kohlgraben und Spichermatt. Nun will der Gemeinderat dieses Gemeindegebiet auf Vordermann bringen. 8,2 Millionen Franken beträgt der Kredit dieses integralen Infrastrukturprojektes, worüber die Stanser am 13. Juni an der Urne abstimmen.

Der Belag soll auf sämtlichen Strassen im Gebiet erneuert und das Quergefälle leicht korrigiert werden, sodass das Regenwasser besser abfliessen kann. Die beiden Bushaltestellen «Stans, Spichermatt», die vom Postauto bedient werden, das zwischen den Bahnhöfen Stans und Stansstad verkehrt, werden verschoben und bekommen ein erhöhtes Trottoir mit einem Sonderbordstein.

Die Haltestellen Spichermatt werden behindertengerecht umgebaut. Bild: Anian Heierli (Stans, 17. Mai 2021)

Damit kommt der Gemeinderat auch einer Forderung des Behindertengleichstellungsgesetzes nach, wonach bis Ende 2023 alle Haltestellen barrierefrei sein müssen, das heisst, von Rollstuhlfahrern oder Leuten mit Kinderwagen oder Rollatoren selbstständig benutzt werden können.

Auch für die anderen Verkehrsteilnehmer gibt's Veränderungen. Fussgänger erhalten an der Stelle, wo die Strasse Obere Spichermatt in die Spichermatt-Strasse einmündet, ein Trottoir. Ein solches ist auch bei der Eichli-Strasse in die Zufahrt zur Milchbrunnenstrasse vorgesehen.

Damit wären dann ab der Stansstaderstrasse alle Quartiererschliessungsstrassen

gegenüber der Spichermatt- und Eichli-Strasse mit diesen sogenannten Trottoirüberfahrten ausgebaut.

Neu sollen zudem die Strassenlampen so angeordnet werden, dass sie die Strasse möglichst regelmässig ausleuchten. Die alten Rohranlagen mit den Schächten und Verkabelungen werden erneuert. Energieeffiziente Leuchtdioden sind vorgesehen.

Regenwasser fliesst nicht mehr in die ARA

Auch im Untergrund wird alles neu. Gussrohre mit Zementbeschichtung der neusten Generation ersetzen ihre alten bruchanfälligen Leitungen fürs Trinkwasser. Zudem wird im gesamten Gebiet das Trennsystem eingeführt. Eine separate Leitung führt das Regenwasser dem Dorfbach zu. Das Abwasser läuft in der anderen Leitung in die ARA Rotzwinkel. Damit wird dort die unnötige Reinigung von unverschmutztem Regenwasser vermieden.

Damit kommt der Gemeinderat auch einer gesetzlichen Forderung nach, wonach kein unverschmutztes Regen- und Sickerwasser mehr in die Schmutzwasserkanalisation fliessen darf.

Beim Knoten Spichermatt/Eichli soll zudem eine Verkehrsmessstelle realisiert werden. Die Gemeinde Stans und das Amt für Mobilität Nidwalden verwendet die erhobenen Daten unter anderem für Verkehrsmodellberechnungen. Die Resultate sollen zweimal jährlich auf GIS-Nidwalden aufgeschaltet werden.

Quartier soll an Wärmeverbund angeschlossen werden

Sollten die Stanser das 8,2-Millionen-Franken-Projekt genehmigen, würde die Genossenkorporation gleichzeitig mit den Sanierungsarbeiten den Wärmeverbund in diesem Gemeindeteil realisieren, sofern die Genossengemeinde dem Baukredit zustimmt. Zudem will das Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) bei der Milchbrunnen- und Spichermatt-Strasse seine Leitungen ergänzen oder erneuern.

Bei einem Ja an der Urne soll noch in diesem Herbst mit den Arbeiten begonnen werden. Im Herbst 2023 sollen die Hauptarbeiten abgeschlossen sein, ein Jahr später der Deckbelag eingebaut werden.

Gemeinderätin Sarah Odermatt spricht von einem glücklichen Umstand, dass die Gemeinde gleich einen ganzen Gemeindeteil in dieses Sanierungsprojekt hat hineinpacken können.

«Die Bauzeit und damit die Dauer der Lärmbelästigung und Verkehrsbehinderung für die Anwohner können so verkürzt werden.»

Das heisse aber nicht, dass man künftig immer in Paketen die Strassen saniere. «Das entscheiden wir situativ.»

