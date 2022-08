Urschweizer Bauernverbände sind gegen die Tierhaltungsinitiative

Abstimmung «Unehrlich», «gefährlich» und «extrem»: Urschweizer Bauernverbände kritisieren die Massentierhaltungs-Initiative scharf Die Bäuerinnen- und Bauernverbände der Kantone Uri, Ob- und Nidwalden fordern ein Nein zur Massentierhaltungs-Initiative. An einer Medienkonferenz auf einem Biobetrieb erläuterten Vertreter der Verbände und Politik die Gründe. Carmen Epp Jetzt kommentieren 22.08.2022, 16.49 Uhr

Am 25. September kommt die Volksinitiative «Keine Massentierhaltung in der Schweiz» zur Abstimmung. Das Verdikt der Bäuerinnen- und Bauernverbände der Kanton Uri, Ob- und Nidwalden ist klar: Die Initiative ist abzulehnen.

Von links: Daniel Blättler, Geschäftsführer der Bauernverbände Uri, Ob- und Nidwalden; Monika Lussi, Präsidentin des Bäuerinnenverbands Nidwalden; Peter Keller, Nationalrat Nidwalden; Simon Niederberger, Präsident des Bauernverbands Obwalden; Sepp Odermatt, Präsident des Bauernverbands Nidwalden; Sergio Poletti, Co-Präsident des Bauernverbands Uri; Simon Stadler, Nationalrat Uri; Monika Rüegger, Nationalrätin Obwalden; Gastgeberfamilie mit Andrea und Norbert Fischer, Oberdorf. Bild: Carmen Epp (Oberdorf, 22. August 2022)

Am Montag, 22. August, luden die Verbände gemeinsam zu einer Medienkonferenz ein, um – zusammen mit den Vertretungen der Kantone im Nationalrat – aufzuzeigen, wie sich die Initiative auf die Landwirtschaft in der Urschweiz auswirken würde.

Bestehende Tierschutzvorschriften reichen aus

Simon Stadler, Nationalrat Uri. Bild: Archiv UZ

Der Urner Mitte-Nationalrat Simon Stadler wies auf die bestehende Gesetzgebung hin, in der die Höchstbestände pro Betrieb bereits geregelt werden. «Zudem hat die Schweiz heute die weltweit strengsten Tierschutzvorschriften.» So sei etwa die Käfighaltung bei Legehennen seit 30 Jahren verboten, während deren Anteil in der EU bei rund 50 Prozent liege. Ausserdem sei die Kastration von Schweinen ohne Narkose und das Kupieren der Schweineschwänze verboten, während die EU beides erlaube. «Die Methoden der amerikanischen und südamerikanischen Tierhaltung muss ich dabei nicht einmal erwähnen», sagte Stadler weiter.

Sergio Poletti, Co-Präsident des Bauernverbands Uri, pflichtete ihm bei. Seit 2008 habe sich der Verkauf von Antibiotika mehr als halbiert, gleichzeitig nehme der Anteil an Betrieben stetig zu, die sich an den Bundesprogrammen BTS (Besonders tierfreundliche Stallhaltungssysteme) und Raus (Regelmässiger Auslauf im Freien) beteiligen. Es sei deutlich ersichtlich, in welche Richtung sich die Schweizer Tierhaltung bewege, so Poletti: «Wir haben uns konstant verbessert und werden dies auch in Zukunft weiter tun.» Dafür brauche es keine Initiative.

Sepp Odermatt, Präsident des Nidwaldner Bauernverbandes. Bild: Archiv UZ

«In der Schweiz gibt es keine Massentierhaltung», hielt Sepp Odermatt, Präsident des Bauernverbands Nidwalden, fest. Zwar seien die Tierbestände gewachsen. Das bedeute jedoch nicht, dass das Tierwohl leide, wie eine Studie von Nutztiergesundheit Schweiz bestätige. «Konkrete qualitative Tierschutzvorgaben schützen das Tierwohl mehr als Höchstbestände», zeigte sich Odermatt überzeugt.

Mehr Importe, weniger Tierwohl, mehr Landverbrauch

Peter Keller, Nationalrat Nidwalden. Bild: Keystone

Die Initiative ziele auf die Tierhaltung generell ab, sagte der Nidwaldner SVP-Nationalrat Peter Keller. «Weniger Tiere in der Schweiz heisst aber, dass noch grössere Mengen von Fleisch, Eiern und Milchprodukten importiert werden müssen», so Keller. Das würde nicht nur die Abhängigkeit vom Ausland vergrössern, sondern das Tierwohl verringern. Denn Importe unterlägen nicht den gleich strengen Regeln für die Tierhaltung wie in der Schweiz; die bilateralen Verträge mit der EU und auch die WTO-Richtlinien würden das verhindern. Deshalb bezeichnete Keller die Initiative als «unehrlich, gefährlich und extrem».

Simon Niederberger, Präsident Bauernverband Obwalden. Bild: Archiv OZ

Ähnlich argumentierte auch Simon Niederberger, Präsident des Bauernverbands Obwalden. Da die Massentierhaltungs-Initiative verlangt, dass systematisch Biostandards in der Schweiz angewendet werden, würden für die Bauern Mehrkosten entstehen, die auf den Konsumenten weitergegeben werden müssten. Die Folgen davon lägen auf der Hand, so Niederberger: «Unsere einheimischen Produkte könnten mit den Importen und den ausländischen Produkten nicht mehr konkurrieren und der Einkaufstourismus würde zunehmen.»

Monika Rüegger, Nationalrätin Obwalden. Bild: Archiv OZ

Die Obwaldner SVP-Nationalrätin Monika Rüegger machte auf einen weiteren Aspekt aufmerksam: Heute können 18'000 Mastpoulets in einem Stall sein, mit einem Ja zur Initiative nur noch deren 2000. Es bräuchte folglich zusätzlich neun zusätzliche Ställe für die gleiche Menge an Tieren – also 1600 neue Hühner- und 20'000 neue Pouletställe – für Rüegger eine «unnötige Verschleuderung von Kulturland». Ausserdem würden dieselben «linksgrünen Kreise» gleichzeitig gegen die Zersiedelung und das Zubauen von Landwirtschaftsfläche weibeln. «Das ist ein Widerspruch sondergleichen.»

«Am Ende alle betroffen»

Daniel Blättler, Geschäftsführer Bauernverband NW OW UR. Bild: Archiv OZ

Wie viele Betriebe in der Urschweiz von der Massentierhaltungs-Initiative betroffen wären, sei schwer abzuschätzen, sagte Daniel Blättler, Geschäftsführer der Bauernverbände Uri, Ob- und Nidwalden. Für Betriebe, die bereits heute nach Biorichtlinien wirtschaften, würde sich weniger ändern. In Obwalden sind dies zirka 30, in Uri und Nidwalden knapp 20 Prozent. «Wenn im Zuge der Umstellung aller Betriebe auf Bio die Preise fallen, sind am Ende jedoch alle betroffen», fügte Blättler an.

Dem pflichtete Norbert Fischer zu, auf dessen Hof in Oberdorf die Medienkonferenz stattfand. Er bewirtschaftet seinen 14 Hektaren grossen Betrieb nach Biorichtlinien und müsste bei einem Ja zur Massentierhaltungs-Initiative vorderhand nichts ändern, sagte er. «Trotzdem lege ich ein überzeugtes Nein in die Urne.» Er plädiert dafür, den Markt spielen zu lassen, statt gesetzlich zu steuern. Sollte die Initiative angenommen werden, müssten mehr als 50 Prozent der Stimmenden Bioprodukte kaufen, in Tat und Wahrheit läge deren Marktanteil jedoch bei rund 10 Prozent. «Das zeigt, dass die Rechnung der Initianten nicht aufgehen kann», so Fischer.

