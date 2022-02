Wolfenschiessen schafft Schulgemeinde ab

Abstimmung Wolfenschiessen bekennt sich zur Einheitsgemeinde Die Schulgemeinde ist ab nächstem Jahr Geschichte. Die Schulkommission ersetzt den Schulrat. 13.02.2022, 12.43 Uhr

Die Schulanlage Zelgli. Archivbild: Nidwaldner Zeitung (4. September 2018)

Mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 79,8 Prozent (517 Ja zu 131 Nein) genehmigten die Wolfenschiessser Stimmberechtigten am Sonntag die neue Gemeindeordnung an der Urne. Dies bei einer Stimmbeteiligung von 43,9 Prozent. Damit werden Schulrat und Schulgemeinde abgeschafft. Für die schulischen Belange ist ab nächstem Jahr die Schulkommission zuständig, präsidiert von jenem Mitglied des siebenköpfigen Gemeinderates, das das neu geschaffene Departement Bildung unter sich hat.

«Vorderhand belassen wir die Zahl der Gemeinderatssitze bei sieben. Wir organisieren einfach die Departemente neu», sagte auf Anfrage Gemeindepräsident Wendelin Odermatt im Januar. «Wir gehen davon aus, dass das Pensum für das Departement Bildung von der Belastung jenem des Gemeindepräsidenten entsprechen wird.» Die Pensen der übrigen Gemeinderatsmitglieder sollen nicht verändert werden. «Für strategische Belange der Schule ist dann die vierköpfige Schulkommission verantwortlich. Die operativen Aufgaben übernimmt die Schulleitung», begründete er, warum eine Aufstockung auf acht Gemeinderatsmitglieder nicht nötig ist.

Im ersten Anlauf gab's ein deutliches Nein

Ins Rollen gebracht hatten die Zusammenlegung Alexander Schuler und Markus Christen. Die beiden Bürger reichten im Februar 2020 einen Antrag ein, mit der Forderung, dass Gemeinde- und Schulrat eine neue Gemeindeordnung ausarbeiten sollen, ohne Schulgemeinde. Sie begründeten ihren Antrag für die Zusammenlegung damit, dass es immer schwieriger sei, geeignete Personen für ein Exekutivamt wie jenes des Schul- und Gemeinderates zu finden, aber auch mit dem Synergieeffekt bei den Liegenschaften, der Verwaltung, dem Gebäudeunterhalt und der Beschaffung. Auch würden die Bedürfnisse der Schule in die Gemeindeanliegen integriert und die Schulleitung in ihrer operativen Tätigkeit gestärkt. Das Volk stimmte dem Antrag im Herbst 2020 zu. An der Gemeindeversammlung im vergangenen November wurde der Entwurf der neuen Gemeindeordnung unverändert zuhanden der kommenden Urnenabstimmung verabschiedet.

Es ist der zweite Anlauf für eine Einheitsgemeinde. Mit 58 Prozent verwarfen die Wolfenschiesser im November 2013 den Antrag eines Bürgers, eine neue Gemeindeordnung auszuarbeiten. Damals sprach sich der Schulrat dagegen aus. Diesmal standen Gemeinde- und Schulrat hinter der neuen Gemeindeordnung.