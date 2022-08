SVP Nidwalden hat ihre Parolen für die Abstimmungen gefasst

Abstimmungen SVP Nidwalden spricht sich gegen Massentierhaltungs-Initiative aus Die Kantonalpartei war sich bei der Parolenfassung für die Abstimmungen vom 25. September sehr einig. Nur bei den AHV-Vorlagen zeigten sich einige Bedenken – dennoch wurden beide Vorlagen angenommen. 26.08.2022, 15.26 Uhr

Themenbilder zur Tierhaltungsinitiative am 23. August 2022 in Rothenburg auf dem Bauernhof Giebel. (Eveline Beerkircher, Rothenburg 23. August 2022) Massentierhaltung Eveline Beerkircher

Die SVP Nidwalden hat an einem öffentlichen Anlass ihre Parolen für die Abstimmungen vom 25. September gefasst, teilt sie in einer Medienmitteilung mit. Die Reform des Verrechnungssteuergesetzes wurde von Nationalrat Thomas Aeschi vorgestellt. Er betonte, dass durch die Reform Steuereinnahmen und Wertschöpfung in die Schweiz zurückgeholt würden. Ausserdem meinte er, dass die zu erwartenden Mindereinnahmen schnell mit zunehmender Wertschöpfung überkompensiert würden. Die Mitglieder der SVP nahmen die Reform einstimmig an.