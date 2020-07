Abtretende Buochser Gemeindepräsidentin Helene Spiess: «Es muss nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein» Lange war sie das Gesicht der Gemeinde Buochs. Nach über zwei Jahrzehnten räumt Helene Spiess ihren Schreibtisch im Gemeinderat. Der Eckpfeiler dieser Zeit war für sie der Zusammenhalt des ganzen Gremiums. Florian Pfister 06.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Helene Spiess tritt nach 22 Jahren im Gemeinderat Buochs zurück. Bild: Florian Pfister (Buochs, 25. Juni 2020)

22 Jahre lang war sie Teil des Buochser Gemeinderats. Die letzten 16 Jahre agierte sie als Gemeindepräsidentin. Am 30. Juni war Schluss. Sie trat ab und überlässt das Amt ihrem Nachfolger. Helene Spiess war mit Leib und Seele für die Buochser Bevölkerung tätig. Nun will sie die neu gewonnene Freizeit geniessen. «Ich war sehr lange dabei. Jemand Neues soll das Ruder übernehmen und neue Ideen und Impulse bringen. Nach einer gewissen Zeit ist es gut, für jemanden Platz zu machen, der frischen Wind bringt», erzählt sie.

Zu den Highlights ihrer politischen Karriere gehören für Helene Spiess die ganz grossen Anlässe. Sie nennt die Tour de Suisse. Buochs war 2013 gleich zweimal Etappenort des Velorennens. Auch die SRF-Sendung «Donnschtig-Jass» vom August 2017 kommt ihr in den Sinn. Besonders wichtig war für Helene Spiess die Zusammenlegung der Schulgemeinde und der politischen Gemeinde. Hinzu kommen beispielsweise die Zusammenlegung der Feuerwehr Buochs-Ennetbürgen und diejenige des Gemeindeführungsstabs Buochs-Ennetbürgen. Auch der Neubau des Werkhofs war ein Highlight für die abtretende Gemeinderätin.

Helene Spiess hielt sich nie lange mit Niederlagen auf. «Klar gab es Vorhaben, welche die Leute abgelehnt haben. Aber wenn die Bevölkerung etwas entscheidet, dann ist das so. Mit den Ergebnissen hatte ich daher nie wirklich Mühe und habe mir im Nachhinein nie Gedanken darüber gemacht», sagt Spiess, die in Buochs aufgewachsen und nach den Wohnorten Emmenbrücke und Stans im Jahr 1985 wieder ins Dorf zurückgekehrt ist.

Sie kam zur Politik «wie die Jungfrau zum Kind»

Ihre politische Karriere begann für die abtretende FDP-Gemeinderätin im Jahr 1998. «Ich kam zur Politik wie die Jungfrau zum Kind. Mein Mann wurde angefragt für ein politisches Amt. Er lehnte ab, sagte aber, er kenne da jemanden. So kam ich ins Spiel», schmunzelt Helene Spiess. «Zunächst konnte ich mir das gar nicht vorstellen. Aber ich hatte Zeit, darüber nachzudenken. Ich habe mich für den Gemeinderat entschieden, weil mir das Wohl der Buochserinnen und Buochser sehr am Herzen liegt. So konnte ich meinen Teil für die Bevölkerung beitragen.» In ihrem dritten Jahr kam der nächste Schritt. Spiess wurde Vizepräsidentin. «Für mich war dann klar, dass ich auch Gemeindepräsidentin werden will. Ich wollte irgendwann die ganze Verantwortung übernehmen.» Und so kam es vier Jahre später auch.

Die Buochserin wurde insgesamt siebenmal im Amt als Gemeindepräsidentin bestätigt. Für sie war der Schlüssel zum Erfolg immer der Gemeinderat als Gremium. «Ich denke, die Bevölkerung ist zufrieden mit unserer Arbeit. Wenn etwas funktioniert, besteht kein Bedürfnis zur Veränderung. So erkläre ich mir die Zustimmung der Bevölkerung.» Aufgrund der guten Zusammenarbeit des Gemeinderats habe sie nie am Weitermachen gezweifelt. «Die Zeit ging sehr schnell vorbei. Langweilig wurde es sowieso nie.»

Helene Spiess beschreibt sich als familiären Menschen. Sie ist fröhlich, hat es gerne lustig und schätzt gute Gespräche. In ihrer Freizeit fährt die 60-Jährige gerne Velo. «Das kam jetzt ein wenig zu kurz. In Zukunft werde ich wieder mehr Zeit dafür haben.» Sie liebt es zu kochen und backen, zu lesen und Rätsel zu lösen. Auch Wandern gehört zu ihren Freizeitaktivitäten. Für dieses Hobby hatte sich Helene Spiess eine Auszeit genommen. Ihr Trip dauerte 40 Tage. Sie legte dabei fast 600 Kilometer und 20'000 Höhenmeter zurück. Ihre Reise führte sie durch verschiedene Regionen der Schweiz.

Hindernisse brachten Helene Spiess weiter

Der Zusammenhalt ist wichtig. «Es muss nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Mit sachlichen Streitgesprächen und Auseinandersetzungen kommt man weiter. Zu Entscheiden steht man einheitlich. Das war immer sehr wichtig. Das Kollegialitätsprinzip funktioniert in Buochs.» So ist Helene Spiess auch vom neuen Gemeinderat überzeugt. «Ich habe keine Bedenken für die Zukunft und habe ein sehr gutes Gefühl. Der Gemeinderat wird weiterhin sehr gut zusammenarbeiten.» Nachfolger von Helene Spiess ist der bisherige Vizepräsident Werner Zimmermann. «Er weiss sehr gut, wie es läuft.»

Gemeinderatsreise als endgültiger Abschied

Helene Spiess wird ihre letzten Monate im Amt aufgrund des Coronavirus besonders in Erinnerung behalten. «Ich hätte viele Termine gehabt, die abgesagt wurden. Ich hatte ein wenig damit gehadert, dass ich mich bei niemandem verabschieden konnte. Deshalb habe mich umso mehr gefreut, dass wir letzte Woche noch die Gemeindeversammlung durchführen konnten.» Von ihren Gemeinderatskollegen wird sie sich im Herbst verabschieden. Wenn ein Mitglied abtritt, organisiert dieses eine kleine Reise. Wohin es geht, will Helene Spiess nicht verraten.

Sie bleibt in einem 80-Prozent-Pensum weiterhin als Sachbearbeiterin bei der Hag Modellbahnen GmbH in Stansstad tätig und schliesst ihre Zeiten im Gemeinderat mit den Worten: «Es war eine Zeit, die mich extrem weitergebracht hat. Ich habe positives und negatives erlebt, aber das Positive hat für mich immer überwogen. Es war eine schöne, interessante und lehrreiche Zeit.»