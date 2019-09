Der Anlass findet am Sonntag in Stans statt. Neben einer der bekanntesten Schweizer Kinderbands kommt ein Zauberer – und bringt sein Handwerk auch den Kindern bei.

Der Anlass findet am Sonntag in Stans statt. Neben einer der bekanntesten Schweizer Kinderbands kommt ein Zauberer – und bringt sein Handwerk auch den Kindern bei.

Achtes Nidwaldner «Chinder-Open-Air» birgt Überraschungen Der Anlass findet am Sonntag in Stans statt. Neben einer der bekanntesten Schweizer Kinderbands kommt ein Zauberer – und bringt sein Handwerk auch den Kindern bei.

(pd/mst) Auch dieses Jahr findet wieder das Nidwaldner «Chinder-Open-Air» statt. Es ist die achte Ausgabe. Heuer beginnt der Anlass laut einem Schreiben der Organisatoren mit einer der bekanntesten und berüchtigtsten Schweizer Kinderband. Gleich um 11 Uhr am kommenden Sonntag legen Marius & die Jagdkapelle auf dem Pestalozziareal in Stans los. Sie singen, erzählen, rappen und spielen. Da treffen Tiere auf einen tanzenden Kaktus, der Muskelkater hängt am Bein und am Sackmesser gibt es allerlei fantastische Werkzeuge.

Nach dem Mittag geht es weiter mit dem Zauberduolino Domenico. Da werden sich wohl auch das eine Mami und der andere Papi fragen, wie das funktionieren kann. Wer danach noch nicht genug hat, kann an einem Mini-Zauberworkshop selber zaubern lernen.

Die beiden Zürcher Laurent & Max sind zwar die Jüngsten im Programm, wissen dafür aber ganz genau, wie sie auch die Eltern fesseln können. Sie nehmen Ohrenwürmer wie «We will rock you» oder «Satisfaction», krempeln das ganze um und schreiben damit Hits wie «Miär wänd Schoggi» oder «Dä Ronaldo».

Im Rahmenprogramm können sich die Kinder aktiv betätigen. Dieses Jahr ist der Stanser Illustrator Diego Balli mit dabei. Auf der grossen Malwand wird er zusammen mit den Kindern ein Riesenkunstwerk entstehen lassen. Ausserdem kann man sich vom «Chinderhuis» Nidwalden schminken lassen, mit ihnen zusammen basteln oder auf dem beliebten Karussell eine Runde drehen.