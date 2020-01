Podcast Adelboden-Speaker Sepp Odermatt weiss (fast) alles über den Skisport – das Interview Die Stimme von Sepp Odermatt (64) hallt seit mehr als 20 Jahren durch den Zielhang in Adelboden und den Hundschopf in Wengen. In unserem Podcast erzählt der Nidwaldner unter anderem, wie er zum Übernamen «Das wandelnde Sportlexikon» gekommen ist und wie er sich auf die Skirennen vorbereitet. Jonas von Flüe 12.01.2020, 17.00 Uhr

Manuela Jans-Koch

Wenn es um den Skisport geht, kommt Sepp Odermatt in Fahrt. Der Nidwaldner war bei den Skiherstellern Salomon und Stöckli engagiert, war Chef der Bergbahnen Klewenalp und ist seit 1991 als Speaker am Weltcup-Rennen in Adelboden tätig. Seine Stimme ist unverkennbar. Hören Sie in unserem Podcast, wie er Marco Odermatt vor einem Jahr ins Ziel «speakerte» und wie er sich in unserem Ski-Quiz schlägt: