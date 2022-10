Älplerchilbi Buochs: Älpler wollen vorwärtsschauen

Nidwalden Buochser Älpler wollen auch «vorwärtsluägä» – warum Marco Odermatt der Lichtblick in der Energiekrise ist In Buochs ist die Älplerchilbi ein traditionelles Volksfest. Festpredigt und «Spruch» zeigen aber, wie man auch mit der Zeit geht. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 24.10.2022, 10.32 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Butzimaa und Butziwyyb geben sich an der Älplerchilbi Buochs die Ehre. Bild: Romano Cuonz (23. Oktober 2022)

Am frühen Morgen des vierten Sonntags im Weinmonat versammeln sich stolze Buochser Älplerinnen und Älpler zu ihrem grössten Fest: schon seit 1862! Doch in der guten alten Zeit verharren, rückständig sein wollen die Mannen in «Hirthemden» und Frauen in schmucker Sonntagstracht nicht. Dies beweisen sie heuer allein schon mit ihrem Älplerchilbi-Motto: «Vorwärtsluägä!» Zwar marschieren sie, wie eh und je, zum Festgottesdienst in Begleitung von Fahnenträgern und Alphornbläsern in die Pfarrkirche. Die Kirche ist auch dieses Jahr mit Erntegaben wunderschön geschmückt. Mann und Frau freuen sich auf die Jodlermesse. Diakon Elmar Rotzer als Festprediger schaut vorerst einmal zurück. Schildert humorvoll und nachdenklich zugleich, was im digitalen Zeitalter alles anders geworden ist. Dann aber läutet er die Wende ein. Ermutigt die Älpler, keinesfalls stehen zu bleiben. Wer nicht weiter schaue, bringe es zu nichts. Übrigens: Auch die Kirche tue gut daran, in die Zukunft zu blicken, meint Rotzer. In Sachen Zölibat wie bei der kirchlichen Frauenarbeit.

Die Buochser Butzi posieren gerne mit hübschen Trachtenmädchen. Bild: Romano Cuonz (Buochs, 23. Oktober 2022) Marsch zum Festplatz mit Ehrengästen von Kanton und Gemeidne. Bild: Romano Cuonz (Buochs, 23. Oktober 2022) Viel bewundert beim Einzug: Trachtenfrauen. Bild: Romano Cuonz (Buochs, 23. Oktober 2022) Butzimaa und Butziwyyb geben sich die Ehre. Bild: Romano Cuonz (Buochs, 23. Oktober 2022) Butzimaa und Butziwyyb geben sich die Ehre. Bild: Romano Cuonz (Buochs, 23. Oktober 2022) Einen Schnupf in Ehren kann man auch den Butzi nicht verwehren. Bild: Romano Cuonz (Buochs, 23. Oktober 2022) Die Butzi messen sich mit Fahnenschwingern. Bild: Romano Cuonz (Buochs, 23. Oktober 2022) Butzi und Kinder: da gibts viel Spass! Bild: Romano Cuonz (Buochs, 23. Oktober 2022) Butzi und Kinder: da gibts viel Spass. Bild: Romano Cuonz (Buochs, 23. Oktober 2022) Zum ersten Mal hat Klaus Achermann den Älplerspruch verfasst: Das Volk amüsiert sich. Bild: Romano Cuonz (Buochs, 23. Oktober 2022)

Die Butzis und ihr wildes Treiben

Das Volk – und in Buochs ist dieses wirklich noch voll dabei – kommt am Nachmittag so richtig auf seine Rechnung. Wenn der Festzug nach der Erntedankandacht, begleitet von der Blasmusik, zur Krone marschiert, haben «Hauptmannä» mit klingenden Namen ihren grossen Auftritt: «S Wyrschä Armin’s Sascha und s Stumpä Margrit’s Trees!» Im Mittelpunkt aber steht für einmal nicht die Prominenz: Viel mehr sind es Butzimaa und Butziwyyb, die für Ordnung sorgen sollten, dabei auf Kinderwagen und Bürostühlen durch die Menge rasend, ein wahres Chaos anrichten. Zur grossen Freude frecher Buben und gewitzter Mädchen, die ihren «Grotzli» Mal für Mal entwischen. Was auf der Strassenkreuzung auch immer geschieht: Die Wilden sind stets mit von der Partie. Dilettantisch wichtig schwingen sie ihre Fähnchen mit den Könnern. Und auch einen tüchtigen «Schnupf» in Ehren, zusammen mit den Älplern, kann man ihnen nicht verwehren. Die Musik spielt, der Jodlerklub Heimelig jodelt wunderschön, Älpler bieten tüchtig Kaffee an. Und alle freuen sich, sind gespannt auf den Höhepunkt: den Älplerspruch, den dieses Jahr erstmals Klaus Achermann verfasst hat.

Marco Odermatt: Lichtblick in der Energiekrise

Die «Sprychler» betätigen einen «Preysomat». An Zuschauerinnen und Zuschauer vergibt man Preise. Ein Gewinner darf eine Minute lang Butzi «sträichelä», inklusive Selfie! Die Energiekrise aber bereitet auch Älplern einige Sorgen. Mikrofone streiken plötzlich. Dann die beruhigende Botschaft: «Ob Corona oder Energiekrisä … miär värchlipfid nid äso gswchwind. Miär hebid zämä und sind … ufnä guäti Art … äi chley Stiäregrind.» In der Tat: Sorgen machen muss sich die Seegemeinde nicht. Noch am Chilbitag beweist Marco Odermatt, dass er ein Lichtblick bleibt. Im Spruch zum Dorfhelden gibt’s dann einen Seitenhieb gegen Obwaldner: «Nidwoudä isch sportlich gseh imänä fantastischä Hehäflug … Wemmä d Ängelbärger nid zelld, fragt mä sich scho, wo sind de eysi liäbe Obwaudner blibä?» Immerhin: Etwas müsse man den Obwaldnern lassen. Mit dem Wolf könnten sie besser umgehen. Bewundernd ruft ein «Sprychler»: «Am beschtä miäch mä’s we d’Tschifelär. Det wärdid d Weuf äifach uberfahrä!»

Übrigens: De «Postseppp», der zuvor jahrzehntelang den Älplerspruch geschrieben hat, wird nicht vergessen. Chrigu und Chlais singen für ihn ein hübsches Lied und bitten: «Post Sepp, chuisch bitte firä mid eys äs Weyssweyli go trinkä.» Ein weiterer, schöner Älplerchilbitag klingt aus. Bei Musik und Tanz …

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen