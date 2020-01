Aktion «Ja zum Schutz vor Hass» informiert in Stans Mit einer Standaktion wurde über das Anliegen der Volksabstimmung zur Rassismus-Strafnorm informiert. 19.01.2020, 16.05 Uhr

Aktion der Kampagne «Ja zum Schutz vor Hass» für die Abstimmung vom 9. Februar auf dem Stanser Dorfplatz. Bild: Edi Ettlin (18.Januar2020)

(mu) Am 9. Februar befinden die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über die Erweiterung der Anti-Rassismusstrafnorm um die sexuelle Orientierung ab. Mit einer Aktion machte die Kampagne «Ja zum Schutz vor Hass» am Samstag in Stans auf das Anliegen aufmerksam.