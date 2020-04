Aktiv sein und negativen Emotionen entgegenwirken Körperliche Bewegung kann ein Gegenpol gegen Stress und Überreizung sein. Tipp 4 von 10 in der Serie zur Stärkung der psychischen Gesundheit. 16.04.2020, 16.09 Uhr

(ml) Die Gesundheitsförderung Uri informiert in dieser ausserordentlichen Lage regelmässig über die bewährten «10 Schritte+ für psychische Gesundheit», angepasst an die aktuellen Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit. In Teil 4 geht es um das Thema Bewegung.