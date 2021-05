Oberdorf Alpakas sorgen für Entspannung und Erholung – und liefern begehrte Wolle Auf dem Hof von Lucia und Walter Flühler leben seit sechs Jahren Alpakas. Ihre Wolle ist der Hauptgrund für die Haltung auf dem Hof Langmattli. Sie eignen sich aber auch zum Spazierengehen, anfassen kann man sie aber nur in bestimmten Momenten. Richard Greuter 19.05.2021, 16.30 Uhr

Seit sechs Jahren halten Lucia und Walter Flühler Alpakas auf ihrem Hof. Tochter Sara (Mitte) hilft ihnen im Betrieb mit. Bild: Richard Greuter (10. Mai 2021)

Ihr flauschiges Fell, ihre Knopfaugen und ein Lächeln im Gesicht wirken niedlich. Alpakas sehen nicht nur putzig aus, sie sind auch sehr neugierig, und vor allem: Sie strahlen eine grosse Ruhe aus. Seit sechs Jahren leben auf dem Bauernhof Langmattli von Walter und Lucia Flühler in Oberdorf Alpakas.

Diese Ruhe übertrage sich auch auf den Menschen, sagte Tochter Sara Flühler. Die gelernte Restaurationsfachfrau ist seit einem Jahr auf Kurzarbeit und hilft ihren Eltern auf dem Hof. So kann man die 20-jährige Bauerntochter auch mal beobachten, wenn sie mit ihrem Vater Hofgülle ausbringt. Allerdings gilt ihr Interesse eher den Tieren als der Gülle und deren gibt es genug.

Auf dem Langmattli gibt es mehrere tausend Legehühner, etwa 40 Mutterschafe und rund 20 Alpakas. Und dass auch gar nichts schiefläuft, dafür sorgt die 8-jährige Hündin Bella. Saras Tierliebe gilt allen Tieren auf dem Hof. Aber besonders fasziniert ist sie von den Alpakas. «Man kann ihnen stundenlang zusehen», sagte Sara bei einem Besuch auf dem Hof. Ihr Liebling unter den Alpakas ist schnell ausgemacht: Es ist Glenn, ein stolzes Männchen mit einer überzeugenden Ausstrahlung.

Ein Spaziergang in Gruppen ist ideal

Sara Flühler (20) mit ihrem Lieblingsalpakas Glenn. Bild: Richard Greuter (Oberdorf, 10. Mai 2021)

Und weil die Alpakas bekannt sind für ihr ruhiges Wesen, ist ihr etwas Besonderes eingefallen: Man könne mit Alpakas spazieren gehen. Ideal seien Gruppen von drei bis vier oder mehr Personen. «Alpakas sind Herdentiere», sagte Sara Flühler. Deshalb sei der Spaziergang in Gruppen ideal. «Die Tiere laufen so besser.» Personen, die sich vorher angemeldet haben, erhalten eine kurze Einführung zum Umgang mit diesen Tieren. Dann bekommt jeder ein Alpaka und der Spaziergang kann beginnen.

Je länger der Spaziergang dauert, umso mehr bekommt man Sicherheit in der Führung des Tieres. In der Regel sind die Spaziergänger etwa zwei Stunden unterwegs. Am Schluss erhalten sie im Hofladen an der Wilgasse ein feines Zvieri. Auch wenn die Alpakas ein flauschiges und kuscheliges Fell haben, Kuscheltiere sind sie nicht. «Berühren kann man sie nur gezielt», sagte Sara. Aber dies lernen die Spaziergänger bei der Einführung.

Therapeutische Wirkung auf den Menschen

Die junge Bauerntochter macht auch auf die therapeutische Wirkung aufmerksam: «Wenn die Leute zurückkommen, strahlen sie eine grosse Ruhe aus.» Sie kenne auch Kollegen, die mit Alpakas Besuche in Altersheimen unternehmen. Auch in Kliniken werden Alpakas zu therapeutischen Zwecken eingesetzt. Liegt da nicht ein versteckter Unternehmergeist verborgen? Könnte man meinen. Jedenfalls meint Mutter Lucia: «Sara liebt die Herausforderung.»

Besonders begehrt ist auch die Wolle der Alpakas. Darin liegt auf dem Hof der sechsköpfigen Familie auch der Hauptnutzen an diesen Tieren. Ihre Fasern eignen sich für Strickwolle oder als Füllmaterial für Duvet. «Die Wolle sorgt für einen gesunden Ausgleich», sagte Walter Flühler und Ehefrau Lucia ergänzt: «Und ein schönes Schlafgefühl.» Vielen ist der Hof Langmattli bekannt als Flühlers Eierfarm. Rund 5000 Legehennen sorgen täglich für genügend Eier, die im Hofladen erhältlich sind.

Hinweis: Weitere Infos sind auf der Website alpakasamwaltersberg.ch ersichtlich.