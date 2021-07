Serie Frauen am Herd: Sie ist für die alpine Kulinarik auf dem Niederbauen verantwortlich Christine Ineichen ist ein Wirbelwind und pflegt eine besondere Berggasthaus-Gastronomie. Herbert Huber 05.07.2021, 05.00 Uhr

Christine Ineichen macht im Berggasthaus Niederbauen das Heu für die Alpenheusuppe bereit. Bild: Herbert Huber (Niederbauen, 26. Mai 2021)

Mit dem blauen Luftseilbähnli geht’s in ein paar Minuten hoch auf den Niederbauen. Oben angekommen rechts auf die Wanderwege, links direkt in das Berggasthaus. Mein Ziel auf der kulinarischen Spurensuche nach «Frauen am Herd». Die Aussicht ist weit mehr als nur postkartenreif. Kunststück – hier wird man geradezu zur kulinarischen Kreativität inspiriert.

Schon bald 12 Jahre sind es her, seit die quirlige Gastgeberin Christine Ineichen eine besondere Berggasthaus Gastronomie pflegt. «Hier gehöre ich hin, hier ist mein Leben», und Christine erzählt weiter, wie alles begann. «In einer stürmischen Sommernacht, im Juni 1982 wurde ich geboren. Der Wirbelwind wurde mir buchstäblich in die Wiege gelegt, bei mir muss immer etwas los sein». Christine ist offensichtlich glücklich. Doch es hätte alles ganz anders kommen können. Ein handwerklicher Beruf kam für ihre Eltern nicht in Frage. Studieren fand Christine aber cool und schloss an der Hochschule für Wirtschaft ihren Studiengang nach drei Jahren erfolgreich ab. Doch so richtig glücklich war sie nicht. Irgendwo noch schlummerte die Gastronomie. So begleitete sie den Luzerner Vito Viggiano mit seiner «fliegenden Küche auf hohem Niveau». Der Störkoch mit neapolitanischen Wurzeln kombinierte Lust auf Neues mit klassisch inspirierten Kreationen und einem Hauch Italianità. Das passte Christine. So kochten sie gemeinsam an Events oder in Villen am Zürichsee.

Der besondere Tipp Alpenheusuppe Eine Handvoll Heu vom Bauern oder Älpler

in 6 dl Gemüsebouillon etwa 20 Minuten ziehen lassen. Alles absieben und 2 dl Vollrahm dazu, aufkochen und mit einem in Weisswein angerührten TL Maizena binden. Abschmecken mit Salz und Pfeffer und eventuell einem Spritzer Zitronensaft. Alpkäsepraliné als Suppenbeilage oder Vorspeise mit Salat 50 g Vollmilch mit 5 g Butter und wenig Salz aufkochen. 25 g Weissmehl im Sturz dazu und glattrühren, bis sich die Masse von der Pfanne löst. Diesen Teig in eine Schüssel geben. 1 Eigelb und 100 g Käsemischung (Alpkäse und Geisskäse) unter die Masse rühren und würzen. Masse auf ein mit Öl bestrichenes Backpapier streichen, zirka 2 cm dick. Zudecken und auskühlen. In 2 mal 2 cm grosse Stücke schneiden und davon Kugeln formen. Im aufgeschlagenen Ei wenden, panieren und in der Fritteuse goldbraun backen. (HH)



Dann kam der Entscheid ihres Lebens. Christine begann mit 25 Jahren noch die Berufslehre als Köchin und beendete diese im Zermatterhof in Zermatt als Zweitbeste der Schweiz. Am 1. Januar 2010 übergaben die Eltern das Gasthaus Niederbauen ihrer Tochter. Die Philosophie ist klar. Eine persönlich geprägte Gastfreundschaft pflegen, mit ganz viel Herzblut und Liebe zum Detail, und die Gäste rundum glücklich stimmen. So legt Christine auch viel Wert auf Produkte aus der Region.

Gehört zur Gilde der etablierten Gastronomen

Gleich nebenan auf Urner Boden kauft Christine «Alpkäse von Urwängi» und bereichert zusammen mit dem Edelweiss-Weichkäse (ungewöhnlich für eine Alpkäserei) das währschafte Zvieriplättli. Beliebt ist inzwischen vor allem bei den Wanderern ihre Käseschnitte: Älplerbrot zuerst in Beckenrieder Most eingelegt, getoastet, Schinken und Raclette Käse drauf. Dann überbacken, und als Krönung obendrauf zwei Eier von Flühlers Eierfarm in Oberdorf. Aber auch Älpler-Magronen, zubereitet nach dem von den Eltern überlieferten Rezept, sind eine weitere Trumpfkarte im kulinarischen Spiel.

Inzwischen haben viele Gäste auch das Abendprogramm entdeckt. Da Christine zusammen mit Ihrer Kollegin im Urner MIXX in Flüelen zur Gilde der etablierten Gastronomen der Schweiz gehört, gibt es nebst dem «Währschaft-» und dem «Vegi-Menu» auch das «Menu der Gilde»: Alpkäse Pralinés mit hausgemachtem Himbeersenf, eine sämige Apfel-Ingwersuppe und als Hauptgang eine «Tagliata» (fein geschnittenes Rinds Entrecôte mit Alpenkräuterbutter) und Sommergemüse. Zum Nachtisch eine hausgemachte «Schokoladenmousse mit Gewürzaprikosen und Marzipanglacé. Das 4-Gänge-Menu für 69 Franken inklusive Sonnenuntergang ist sehr preiswert.