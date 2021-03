Weltweit einzigartige Lösung

Eduard Locher, der Erbauer der Pilatus-Zahnradbahn in den Jahren 1888/89, hatte damals ein neues Zahnradsystem entworfen. Dieses erlaubte, Steigungen von bis zu 48 Prozent sicher zu überwinden. Beim System Locher sind die Zahnräder horizontal am Triebwagen angebracht und greifen von beiden Seiten in die fischgrätenartige Zahnstange. Spurkränze an den Zahnrädern führen den Wagen an der sogenannten Voltra-Schiene und verhindern das Abheben der Wagen. Das System wurde später in keiner andern Bergbahn angewendet.

Der Zürcher Ingenieur, Erfinder und Unternehmer Eduard Locher (15. Januar 1840 ; † 2. Juni 1910) hatte die steilste Zahnradbahn der Welt von Alpnachstad nach Pilatus Kulm in Handarbeit zusammen mit 600 vorwiegend italienischen Arbeitern in nur 400 Arbeitstagen bis Mai 1889 fertig erstellt. Als einiges technisches Hilfsmittel standen zwei Dampftriebwagen zur Verfügung, mit denen man vom Tal her bis unmittelbar an den jeweils fertig erstellten Bauabschnitt fahren konnte.

Mit den damaligen Aktionären vereinbarte Locher 1886, die Bahn gegen die Pauschalsumme von 1,9 Millionen Franken bis zum 15. Juni 1889 fertigzustellen. Er unterschritt diese Vorgabe um elf Tage. (diverse Quellen./rh)