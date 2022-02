Alpnachstad Dritter Gleiswender für die Pilatusbahn ist da – Neukonzeption schreitet voran Die Firma Steck Maschinenfabrik AG in Bowil BE hat die Anlage hergestellt und am Montag geliefert. Robert Hess 28.02.2022, 18.30 Uhr

Mit einem 500-Tonnen-Kran der Firma Fanger wurde der 16 Tonnen schwere Gleiswender über das Stationsgebäude gehoben und auf dem Gleis abgesetzt. Bild: Robert Hess (Alpnachstad, 28. Februar 2022)

Im April 2021 hatte die Bowiler Maschinenfabrik Steck AG die ersten beiden in ihren Werkstätten konstruierten und produzierten Gleiswender nach Alpnachstad transportiert und anschliessend oberhalb der Talstation der Zahnradbahn montiert und betriebsbereit gemacht (wir berichteten). Den Auftrag zur Herstellung dieser Unikate hatte die Pilatus-Bahnen AG erteilt. Wegen der speziellen Zahnstangen mit seitlichem Eingriff (System Locher) können für den Gleiswechsel der Triebwagen nicht herkömmliche Weichen verwendet werden.

Optimale Einfahrt ins Depot

Am Montag lieferte die Firma Steck nun den dritten Gleiswender nach Alpnachstad. Vor Ort präzisierte Adrian Steck:

«Genauer gesagt handelt es sich dabei um die Kassette des Gleiswenders.»

Mit einem 500-Tonnen-Autokran der Obwaldner Firma Fanger hob Kranführer Yves Fischer die rund 16 Tonnen schwere und 10,5 Meter lange Anlage über das Stationsgebäude und setzte sie in Präzisionsarbeit auf das bestehende Gleis ab. Von dort zieht die Spezialfirma Hebetec Engineering AG, Hindelbank, bis spätestens am Dienstag den Gleiswender auf seinen eigenen Rädern bis ins Gebiet Obsee rund 80 Meter oberhalb des Stationsgebäudes. Dort wird er von Mitarbeitern der Firma Steck montiert. Dieser dritte neue Gleiswender wird der künftigen optimalen Einfahrt ins bestehende Bahn-Depot dienen.

Ein Kran setzt den Gleiswender auf das Gleis oberhalb der Talstation ab. Von hier aus wird er von einer Spezialfirma rund 70 Meter bergwärts zu seinem endgültigen Standort gezogen. Bild: Robert Hess (Alpnachstad, 28. Februar 2022)

Der Einbau der drei Gleiswender ist Bestandteil des 55-Millionen-Projektes «Neukonzeption der Pilatus-Zahnradbahn», das einen effizienteren Betrieb zum Ziel hat. Im Rahmen dieses Projektes hatte die Firma Steck AG auch die speziellen Zahnstangen geliefert.

Neue Wagen, Ausbau der Station

Wichtiger Bestandteil der Neukonzeption der steilsten Zahnradbahn der Welt ist auch die Beschaffung von acht neuen Personentriebwagen und eines Gütertriebwagens. Der erste neue Wagen ist Anfang Juni 2021 geliefert worden, zwei weitere sollen im Sommer und Herbst dieses Jahres folgen.

Auch der Ausbau der Talstation in Alpnachstad sowie der Bergstation auf Pilatus Kulm gehört zur Neukonzeption. Laut Reto Iten, Mitinhaber des projektierenden Architekturbüros Burch & Partner, Sarnen, dauern die laufenden Arbeiten in der Talstation bis zur Aufnahme des Sommerbetriebes der Zahnradbahn Ende Mai an. Im Sommer wird der Weiterausbau der Bergstation durchgeführt, im Winter 2022/23 sind bis zur Sommerbetriebs-Aufnahme die weiteren Arbeiten an der Talstation geplant.