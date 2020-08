Am 62. Ebnetschiessen in Buochs nahmen mehr Schützen teil als im Jahr davor Am 62. Ebnetschiessen siegte unter anderen ein Jungschütze aus Kägiswil. 30.08.2020, 15.13 Uhr

Siegergruppe Zihlmatt der SG Stadt Luzern (von links): Jonin Melcher, Renato Steffen, Caroline Weber-Widmer, Adolf Wyss. Bild: P. Schmitter

(pd/lur)

Trotz Corona konnte am diesjährigen 62. Ebnetschiessen der Schützengesellschaft Buochs eine stolze Teilnehmerzahl von 306 Schützinnen und Schützen verzeichnet werden. Mit einem Plus von 22 Schützen gegenüber dem Vorjahr bekundeten die Teilnehmer von nah und fern mit ihrem Erscheinen Solidarität und Beständigkeit. Dank Schutzkonzept und grosser Disziplin seitens aller Teilnehmer konnten die Vorgaben des Bundes gut eingehalten werden.

In der Kategorie A (Sportwaffen) gewann Guisep Cadruvi Plazi von der Schützengesellschaft Ruschein mit 30 Punkten und 7 Mouchen. Auf dem 2.Rang platzierte sich punktgleich Ruedi Brunner vom MSV Meisterschwanden, gefolgt von Astrid Flury von der Schützengesellschaft Ennetmoos mit 29 Punkten und 6 Mouchen.

Frauen erzielen sehenswerte Resultate

Den Sieg in der Kategorie D/E (Ordonnanzwaffen) holte sich Walter Koch von den Lindenberger Schützen mit 30 Punkten und 8 Mouchen. Den zweiten Rang belegte Toni Enz von der Schützengesellschaft Stansstad mit 30 Punkten und 7 Mouchen. Auf dem 3. Rang klassierte sich mit 30 Punkten und 6 Mouchen Kurt Keller. Die besten Damen, Caroline Weber-Widmer (SG Stadt Luzern), Astrid Flury (SG Ennetmoos) und Andrea Würsch (SG Seelisberg), erreichten mit 30/6, 29/6 und 28/6 Punkten ebenfalls sehr gute Resultate.

Mit 38 Teilnehmern unter 20 Jahren besuchten deutlich mehr Jugendliche den Anlass als noch vergangenes Jahr. Mit 29 Punkten und 5 Mouchen gewann Severin Kiser von der Schützengesellschaft Kägiswil in der Kategorie Jugend. Alex Baumann mit 28/6 (Schützen Lindenberg) und Tim Cesa (SG Beckenried) mit 28/3 Punkten folgten auf dem zweiten und dritten Rang.

Aufgrund des Sieges der Gruppe A1 der Schützengesellschaft Ennetmoos im vergangenen Jahr, wechselte der Gruppenwanderpreis nach zehn Jahren endgültig in ihren Besitz. Um auch in den zukünftigen Jahren um einen Gruppenwanderpreis kämpfen zu können, stifteten die Mitglieder der Schützengesellschaft Ennetmoos eine reich verzierte und in Handarbeit hergestellte Treichel von Toni Flüeler.

Luzerner setzen sich durch

Den Gruppensieg und somit den ersten Gewinn des neuen Gruppenwanderpreises konnte sich die Gruppe Zihlmatt der Schützengesellschaft der Stadt Luzern sichern. Die fünf Gruppenmitglieder Adolf Wyss 30/4, Caroline Weber-Widmer 30/6, Jonin Melcher 29/2, Renato Steffen 28/5 und Josef Achermann 26/0 konnten sich gegen die einheimische Konkurrenz durchsetzen.

Hinweis: Die komplette Rangliste ist unter www.sg-buochs.ch zu finden.