Andermatt Swiss Alps CEO Rainer Flaig verlässt Skiarena Andermatt Die Wege von Andermatt Swiss Alps und dem visionären Skiarena-Chef trennen sich aufgrund unterschiedlicher Auffassungen. Flaig hatte unter anderem das Halbtax-Abo auf der Skipiste eingeführt. Florian Arnold 17.05.2021, 16.26 Uhr

Der Verwaltungsrat der Andermatt-Sedrun Sport AG (ASS) hat sich entschieden, das Arbeitsverhältnis mit CEO Rainer Flaig aufzulösen. Das hat die Skiarena-Betreiberin am Montag mitgeteilt. «Grund sind unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige strategische Ausrichtung und Positionierung», heisst es im genauen Wortlaut. Rainer Flaig habe die Skiarena Andermatt-Sedrun in einer herausfordernden Zeit geführt und das Unternehmen wirtschaftlich stabilisiert.

Flaig hat sich in der Skigebiets-Branche einen Namen als Visionär gemacht. An seinem früheren Arbeitsort in Saas-Fee hatte er ein Crowdfunding lanciert, das jedoch sein Ziel verfehlte. In Andermatt führte er das Halbtax für die Skipiste ein.

«Der Verwaltungsrat dankt ihm für sein Engagement und seine Professionalität.» Interimistisch wird das Unternehmen von Verwaltungsratspräsident Raphael Krucker geleitet.