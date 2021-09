McLaren kracht in Töff: 320'000 Franken Sachschaden

Andermatt 320'000 Franken Schaden: Weisser McLaren 675LT Spider kracht in Töff Ernsthaft verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Dafür ist der Sachschaden mit 320'000 Franken massiv. Ein Supersportwagen mit polnischen Kontrollschildern kollidierte in der Schöllenen mit einem Töff. 01.09.2021, 15.23 Uhr

Kein schöner Anblick: der weisse McLaren und der Töff auf der Unfallstelle. Bild: Kantonspolizei Uri (1. September 2021)

Der weisse Supersportwagen der Marke McLaren fuhr heute Mittwoch kurz nach 10.15 Uhr von Andermatt aus auf der Gotthardstrasse in der Schöllenen talwärts. «Aus zurzeit ungeklärten Gründen verlor der Lenker nach der Galerie Brüggwaldboden die Kontrolle über sein Fahrzeug», so die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung. «Dabei kollidierte er mit einem korrekt entgegenkommenden Motorradfahrer.» Dieser zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Zur Abklärung wurde er mit dem Rettungsdienst Uri zur Kontrolle ins Kantonsspital überführt. Der Sachschaden ist massiv. Die Kantonspolizei beziffert diesen auf 320'000 Franken.