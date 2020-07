Andrang auf Velos: Händler kommen kaum mit der Arbeit nach Seit dem Lockdown wird mehr Velo gefahren. Dabei wird in Nid-, Obwalden und Uri nicht nur mehr verkauft, sondern auch mehr repariert. Das führt bei den Händlern zu viel Überstunden. Florian Pfister 16.07.2020, 05.00 Uhr

Es ist augenfällig. Auf den Strassen tummeln sich viele Velofahrer – viel mehr als sonst zu dieser Jahreszeit. Der Augenschein trügt nicht. Denn seitdem die Geschäfte nach dem Lockdown wieder regulär öffnen konnten, verkaufen die Händler mehr Velos und führen mehr Reparaturen durch als in den Vorjahren.

Mechaniker This Christen von Bike Windlin muss mehr Velos reparieren als sonst. Bild: Florian Pfister (Sarnen, 15. Juli 2020)

Maya Windlin von Bike Windlin in Sarnen nennt Gründe, warum das so sein könnte. «Die Leute suchen andere Beschäftigungen, weil es weniger Freizeitmöglichkeiten gibt und man mit dem Bike die Menschenmassen meiden kann», sagt sie. «Das Wetter spielt natürlich auch eine Rolle, da dies in den letzten Monaten mehrheitlich schön war.»

«Wir verzeichneten eine klare Steigerung an Verkäufen», bestätigt Andreas Huber vom Bike-Atelier in Stans. Dennoch hätten sich die Leute nicht nur für neue Zweiräder entschieden. «Es gab sicher auch Leute, die ihr Velo aus dem Keller holten, welches sie seit 30 Jahren nicht gebraucht hatten», schmunzelt Huber.

«Die Bewegung, die man draussen sieht, zeigt sich auch in unserem Geschäft.»

E-Bikes sind besonders gefragt

Sowohl die Verkaufszahlen, die Anzahl Reparaturen als auch die Nachfrage nach Zubehör haben wesentlich zugenommen. Gefragt sind zurzeit alle möglichen Modelle von Velos. Für das Bike-Atelier, aber auch für Bike Windlin, stach vor allem der Verkauf der E-Bikes heraus. So seien in Stans beispielsweise die Velos mit einer Geschwindigkeit von 45 Kilometern pro Stunde besonders gefragt gewesen. «Der Velo-Pendler hat zugenommen», stellt Andreas Huber fest. Maya Windlin stellte dies bereits vor dem Lockdown fest. «Es gibt einige Leute, die zum Arbeiten in Richtung Luzern ein E-Bike benutzen.» Einen Grund dafür sieht sie in den vielen Baustellen und dem allgemeinen Mehrverkehr.

Aber auch für Freizeit-Velos ist eine Zunahme zu beobachten. Auch bei Just for Freaks in Altdorf hat der Verkauf der E-Bikes zugenommen. Der Händler verkauft aber noch mehr Mountainbikes als Velos mit Akkus. «Alles, was mit Sport zu tun hat, ist sehr gefragt. Besonders die Einsteigervelos, die in etwa 1000 Franken kosten, laufen gut», sagt Mike Reichmuth. Bei den Citybikes allerdings verzeichnete das Geschäft sogar weniger Verkaufszahlen als im Vorjahr.

Auch Vereine gehören zum neuen Kundenstamm. «Es ist aufgefallen, dass es viele Kunden gibt, die vorher mit Velofahren nichts am Hut hatten», sagt Mike Reichmuth. «Wir hatten Fussballclubs, die ihren Mannschaftssport nicht ausüben konnten und deshalb aufs Velo stiegen.»

Das Team um Mike Reichmuth vom Velogeschäft Just for Freaks in Altdorf muss seit Monaten mehr arbeiten als sonst. Bild: Christian Tschümperlin (Altdorf, 15. Juli 2020)

Mit langen Wartezeiten ist zu rechnen

Aufgrund der vielen Aufträge raten die Händler dringend, Termine abzumachen. «Wer erwartet, dass er das Velo bringen kann und gleich wieder mitnehmen kann, wird enttäuscht», sagt Mike Reichmuth.

«Unser Team macht seit Monaten Überstunden.»

Geduld ist gefragt. Wer allerdings nur kleine Mängel am Velo hat, sollte im Normalfall nicht lange warten müssen. «Wir finden eine Lösung», sagt Reichmuth. Auch Maya Windlin bestätigt: «Bei einem Platten oder wenn die Bremse nicht mehr gut funktioniert, braucht es nicht zwingend einen Termin.»

Da Bike Windlin und Just for Freaks so viele Anfragen erhalten, mussten die Händler Prioritäten setzen. Wer sein Velo vor Ort gekauft hat, wird mit kürzeren Wartezeiten bei Reparaturen belohnt. Andere müssen zurzeit mit etwa zwei bis drei Wochen rechnen, bis sie ihr Velo wieder abholen können.

Anrufe kommen aus der ganzen Zentralschweiz

Am meisten Aufträge und Verkaufszahlen hatte der Händler Just for Freaks in Altdorf vor rund einem Monat. Mike Reichmuth erklärt sich den leichten Rückgang mit der Ferienzeit. «Arbeit gibt es trotzdem noch genug», sagt er. Auch dem Team von Bike Windlin mangelt es nicht an Arbeit. Die Nachfrage sei in Sarnen nur leicht weniger als in den letzten Monaten.

Das Team des Bike-Ateliers hatte besonders in den vergangenen Monaten viel zu tun. Bild: Florian Pfister (Stans, 15. Juli 2020)

Beim Bike-Atelier in Stans hingegen ist der Boom schon wieder abgeflacht. Momentan verzeichnet der Händler nicht wesentlich mehr Aufträge als sonst. Um den Anfragen aber nachzukommen, verzichtet der Händler auf die Betriebsferien.

Auffällig für alle Händler: Die Anfragen kommen auch aus anderen Kantonen der Zentralschweiz. Die Telefonanfragen häuften sich massiv. «Wenn ein Händler zu lange Wartezeiten hatte, wurde der nächste angerufen», sagt Andreas Huber. Maya Windlin sieht auch die Produkteauswahl als Grund dafür. «Wenn jemand ein bestimmtes Velo wollte, musste er schauen, wo es das gibt.» Denn die Auswahl ist kleiner geworden. Die Lieferanten kommen fast nicht mehr nach mit der Produktion. Dennoch habe es noch genügend Velos, versichert Maya Windlin.