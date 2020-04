Andreas Zimmermann und Katja Durrer heissen die neuen Gemeinderäte von Ennetbürgen

Der Ennetbürger Gemeinderat ist wieder komplett. Andreas Zimmermann (parteilos) und Katja Durrer von der CVP schaffen den Einzug in den Ennetbürger Gemeinderat. Matthias Piazza 05.04.2020, 13.03 Uhr

Mit 959 Stimmen wählten die Ennetbürger am Sonntag Andreas Zimmermann (39, Parteilos) zur neuen Gemeinderätin. Auch Katja Durrer (37, CVP) schaffte mit 851 Stimmen den Einzug in den Gemeinderat.

Lediglich 717 Stimmen erzielt hat Daniela Lüthi (54, FDP). Diese verpasste damit die Wahl, da in dieser Ergänzungswahl nur zwei Sitze zu vergeben waren, wegen des vorzeitigen Rücktritts von Catherine Zimmermann (SVP) und Peter von Flüe (FDP, auch Vizepräsident). Die Stimmbeteiligung lag bei 42,36 Prozent.

Die Resultate im Detail:

Alles anzeigen

Für die Nachfolger der regulär zurücktretenden Gemeinderäte Peter Truttmann (CVP, auch Gemeindepräsident) und Franz Mathis (FDP) waren keine Wahlen nötig. Andreas Kälin (FDP) und Mario Röthlisberger (CVP) wurden in stiller Wahl gewählt, da sie die einzigen Kandidaten waren. Viktor Eiholzer (FDP, bisher) ist ebenfalls für vier weitere Jahre in stiller Wahl bestätigt. Toni Odermatt und Alfred Gabriel (beide CVP) können sich erst in zwei Jahren zur Wiederwahl stellen. Viktor Eiholzer ist ab 1. Juli für zwei Jahre Gemeindepräsident, Toni Odermatt Vizepräsident. Eine Wahl war dafür nicht nötig, da ihnen niemand das Amt streitig machen wollte.