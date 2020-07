Anerkennungspreis: Hergiswil sucht wieder einen Gewinner Besondere Verdienste und Erfolge in den Bereichen Kunst, Kultur, Soziales und Sport würdigt die Gemeinde Hergiswil mit einem Preis. Für 2019 fiel er allerdings aus. Matthias Piazza 08.07.2020, 17.25 Uhr

Möglicherweise vergibt Hergiswil für dieses Jahr wieder einen Anerkennungspreis. Bild: Urs Hanhart

(Hergiswil, 27. Mai 2020)

Der Skiclub Hergiswil, die Werner Keller Metallbau AG: Ihnen gemeinsam ist, dass sie von ihrer Gemeinde geehrt wurden. Seit 2014 vergibt Hergiswil jährlich einen Anerkennungspreis, um besondere Verdienste und Erfolge in Kunst, Kultur, Politik, Soziales und Sport zu würdigen. Nun hat der Gemeinderat wieder einen Aufruf lanciert. Bis Ende September kann man Hergiswiler Privatpersonen, Vereine, Firmen oder sonstige Organisationen, die dieses Jahr Besonderes für Hergiswil geleistet haben, nominieren. «Im Falle einer Wahl wird der Preisträger oder die Preisträgerin an der Herbst-Gemeindeversammlung bekanntgegeben und die Preisverleihung wird am 2. Januar 2021 anlässlich des Neujahrsapéros stattfinden», heisst es in der Medienmitteilung.