Als in Ob- und Nidwalden am Applistag noch echte Kanonen donnerten Kanonendonner gehörte und gehört da und dort noch immer zu Fronleichnam – wie Prozessionen durch blumengeschmückte Strassen. Romano Cuonz 10.06.2020, 05.00 Uhr

Die Strassenmeister Hermann Berchtold, Rico Wenger und der Lokalhistoriker Ludwig Degelo (von links) holen die Giswiler Applistag-Kanone nochmals aus ihrem Verliess. Bild: Romano Cuonz (Giswil, 8.Juni 2020)

Wenn jemand heute noch vom Applistag oder vom Applisumgang spricht, dürften jüngere Leute eher ratlos dreinblicken. Und doch verdanken wir alle in katholischen Landen diesem Fest bis heute einen freien Tag. Das alte Mundartwort Applistag kommt von Ablass, was so viel wie Nachlass der Sündenstrafen bedeutet. In modernen Agenden steht dafür Fronleichnam.

Ganz im Gegensatz zu Nidwalden unterscheidet sich dieser Tag in Obwalden heute kaum mehr von anderen Feiertagen. Bis zu den 1960er-Jahren war das noch anders. Da galt Fronleichnam in allen sieben Gemeinden als Höhepunkt kirchlicher Feiern im Vorsommer. Schon Tage vor dem hohen Fest wurden die Dörfer mit Blumen geschmückt. Anwohner am Prozessionsweg übertrumpften sich gegenseitig mit schönem und frommem Zieren ihrer Häuser. Vor jeder Tür war mindestens ein Altärchen aufgebaut. An markanten Plätzen standen die grossen Altäre. Katholische Vereine hatten sie aufgerichtet und mit Geranien, Asparagus und anderen Blumen reich verziert. Auch Triumphbögen und Girlanden gab es zuhauf.

Heute führen die Wege eher nach Rust

Höhepunkt am Applistag war dann die Volksprozession: Ein ganzes Heer von Ministranten mit Schellen, Kerzen und Weihrauch begleitete mehrere Priester. Diese hatten ihre schönsten liturgischen Gewänder angezogen. Unter einem Baldachin – man nannte ihn Himmel – trugen sie das Allerheiligste durchs Dorf. Bei jedem Altar wurde der Anfang eines der vier Evangelien gesungen und mit der Monstranz der Segen erteilt. Erstkommunikantinnen durften Blumen streuen.

Das Interesse der Buben aber – vor allem der grösseren – richtete sich auf einen eher kriegerischen Aspekt des Fests. In Ob- wie in Nidwalden gehörte nämlich – so eigenartig dies heute tönen mag – Kanonendonner zum frommen Brauch. Kanoniere hatten am Applistag ihren grossen Auftritt. Auf dem Sarner Landenberg wurde – wenn auch ohne Munition – aus drei echten Kanonen lautstark geschossen. Schon um fünf Uhr morgens rissen die Kanoniere die Leute erstmals aus dem Schlaf. Ein zweites Mal knallte es beim Zusammenläuten. Insgesamt hallte der Kanonendonner fünfmal durchs Tal.

In den Nidwaldner Gemeinden Hergiswil und Beckenried knallt es gar heute noch: Zwar mit Mörsern statt Kanonen, dafür über zwanzig Mal! Anders als in Nidwalden sind in Obwalden heute alle Geschütze verstummt, verbannt in Depots von Museen und Gemeinden. Eine «Liga gegen den Lärm» hatte das Fronleichnamsschiessen mit Erfolg bekämpft. Auch Prozessionen oder Gottesdienste im Freien sind in Obwalden seltener als in Nidwalden, wo man die alten Bräuche in normalen Jahren fast überall noch pflegt. Der frühere Kernser Pfarrer Karl Imfeld befasst sich in seinem Werk «Volksbräuche und Volkskultur in Obwalden» mit dem «Tod» des Brauchtums. Er schreibt: «Ab 1965 beanspruchte der Verkehr durch die Dörfer die Strassen für sich und die kirchlichen Vereine, welche den Schmuck besorgt hatten, sind eingegangen.» Und bedauernd: «Am Fronleichnamstag führen die neuen Wege eher nach dem Europapark in Rust als durchs Dorf.»

Giswil kaufte für 300 Franken eine Kanone

Interessant und amüsant ist die Geschichte der grossen Giswiler Applistag-Kanone. Lokalhistoriker Ludwig Degelo erinnert sich: «Als Buben sollten wir, wenn es läutete, in die Kirche gehen. Doch wir verkrümelten uns still und heimlich und gingen zum Lauwidamm, wo wir von weitem zuschauten, wie die Männer mit der grossen Kanone schossen.

Mittlerweilen verstaubt das alte Geschütz in der Zündli-Baracke, oben im Grundwald. Doch für den Fototermin ziehen die Strassenmeister Rico Wenger und Hermann Berchtold das schwere Ding wieder einmal ins Freie. Mit fast andächtiger Stimme erklärt Historiker Ludwig Degelo: «Ein 80,4 Zentimeter Feldkanone mit Jahrgang 1871 von Krupp Essen.»

Detailansicht der Kanone. Bild: Romano Cuonz (Giswil, 8.Juni 2020)

Im Ersten Weltkrieg sei sie noch in der Festung am Hauenstein bereitgestanden, um Feinde abzuwehren. Als sie der Giswiler Gemeinderat 1939 für 300Franken kaufte, sorgte er landesweit für Spott und Hohn. Doch ein «einfacher Giswiler» verteidigte den Kauf im «Obwaldner Volksfreund». Er schrieb: «Weitaus der grösste Teil der schuldlosen Giswiler wird sich freuen, wenn am nächsten Fronleichnamstage unsere Kanone ihre eherne Stimme erschallen lässt.»

Und er behielt recht. Die Kanone ersetzte die gefährlichen Mörser, mit denen zuvor geschossen wurde. Ludwig Degolo zitiert aus der Gemeindechronik: Als am Applistag 1840 während der Prozession ein mit Papier gestopfter Mörser gezündet wurde, flog ein brennender Fetzen aufs Schindeldach des Beinhauses. Dieses fing sofort Feuer. Schlagartig wurde die Prozession abgebrochen. Alle rannten nach Leitern, Wasserkübeln, Wolldecken und Leintüchern. Gemeinsam gelang es den Leuten, ein Übergreifen des Feuers auf die Kirche zu verhindern. Drüben im Grossteil aber wunderten sich die Leute, warum Rudenzer Glocken während der ganzen Prozession Sturm läuteten.

«Die Kanone war viel sicherer», lobt der frühere Strassenmeister Hermann Berchtold. Als Gemeindearbeiter musste er das Geschütz vor Fronleichnam jeweils einen ganzen Tag lang putzen. Die Munition kam in Kisten aus dem Zeughaus in Bern. «Wenn es dann endlich so weit war, stopften wir zwei längliche Säcklein Schwarzpulver ins Kanonenrohr», erinnert sich Berchtold. Danach wurde eine Zündkapsel eingelegt und mit einem Lederriemen abgezogen. «Bevor es knallte, mussten wir schnell Reissaus nehmen.»

Nutzlos gewordene Kanone stimmt nostalgisch

Und heute, wie die drei Männer wieder vor der nutzlos gewordenen Kanone stehen, nochmals daran herumhantieren, kommt tatsächlich Nostalgie auf. «Schade, dass diese schöne Tradition aufgegeben wurde», klagt Hermann Berchtold.

In Nidwalden wird auch heuer geschossen (cuo) Im Gegensatz zum Kanton Obwalden, wo es kaum mehr Fronleichnamsprozessionen mit dem früheren Glanz gibt, ist der alte Brauch in den meisten Nidwaldner Gemeinden noch erhalten geblieben. Morgen jedoch wird man das Fest in beiden Halbkantonen nach Coronavorschriften feiern.

Der Beckenrieder Pfarrer Daniel Guillet hält fest: «Dieses Jahr gibt es gemäss Empfehlung des BAG im ganzen Kanton keine Prozession.» Auf den Donner – wenn auch nicht von echten Kanonen, sondern von Mörsern – verzichten aber weder die Hergiswiler noch die Beckenrieder Kanoniere. Der Hergiswiler Joe Blättler verspricht: «Wir geben schon heute Mittwochabend sechs Böllerschüsse ab, und am Fronleichnamstag selber wird es gemäss Plan vor und während des Gottesdiensts gleich 22-mal knallen.»