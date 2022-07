Asylwesen So meistern Ob- und Nidwalden die steigenden Flüchtlingszahlen Zurzeit haben die beiden Kantone – anders als Luzern – keine Probleme, die ukrainischen Flüchtlinge unterzubringen. Aufgrund von weiteren erwarteten Geflüchteten sind aber zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten sehr gesucht. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 01.07.2022, 05.00 Uhr

Die Unterbringung der Flüchtlinge stellt die Kantone vor grosse Herausforderungen. Knapp 58'000 Personen aus der Ukraine haben seit Ausbruch des Krieges Schutz in der Schweiz gefunden und den Schutzstatus S erhalten. Der Bund geht davon aus, dass bis im Herbst pro Monat 10'000 zusätzliche Plätze geschaffen werden müssen – darin eingerechnet sind auch die «normalen» Asylgesuche. Dieser Tage haben die Luzerner Gemeinden Zuweisungsentscheide erhalten, wie viele Flüchtlinge sie neu aufnehmen müssen. Der Kanton Luzern kann offenbar die Unterbringung von Geflüchteten trotz grosser Anstrengungen nicht mehr mit den kantonalen Unterbringungsmöglichkeiten und privaten Angeboten decken.

In Obwalden und Nidwalden sieht es diesbezüglich besser aus. Gemäss dem bevölkerungsproportionalen Verteilschlüssel des Bundes werden dem Kanton Obwalden 0,4 Prozent der ukrainischen Flüchtlinge zugewiesen, Nidwalden 0,5 Prozent. Wie das Obwaldner Sicherheits- und Sozialdepartement auf Anfrage mitteilt, laufe die Zusammenarbeit mit den Gemeinden, die auch in den Sonderstab Asyl eingebunden seien, sehr gut:

«Aktuell halten sich rund 210 Schutzsuchende mit Status S aus der Ukraine in Obwalden auf. Davon sind rund 80 Prozent bei privaten Gastfamilien untergebracht.»

Kollektivunterkunft für Flüchtlinge im Hotel Krone in Giswil. Bild: Florian Pfister (Giswil, 16. März 2022)

Dem Kanton Nidwalden sind bislang rund 300 Schutzsuchende aus der Ukraine zugewiesen worden, wie die Gesundheits- und Sozialdirektion mitteilt:

«Aktuell ist rund die Hälfte bei einer Gastfamilie zu Hause, die andere Hälfte ist in einer privaten Wohnung oder in einer (Kollektiv-)Asylunterkunft des Kantons untergebracht.»

Auch in Nidwalden wurde unmittelbar nach Kriegsausbruch ein kantonaler Sonderstab Ukraine unter der Federführung des Amtes für Militär und Zivilschutz gebildet, der die Aufgaben des Kantons im Zusammenhang mit der Bewältigung des Ukraine-Krieges koordiniert.

Aktuelle Situation in Obwalden

Bei der Betreuung der Gastfamilien wird der Kanton Obwalden durch das Schweizerische Rote Kreuz, Sektion Unterwalden, unterstützt. Der Kontakt mit den Obwaldner Gastfamilien habe ergeben, dass die Unterbringung grösstenteils auch längerfristig möglich sei, teilt der Kanton mit. Zudem seien weitere Plätze bei Privaten gemeldet worden. «Im Kanton Obwalden ist die Solidarität mit den Schutzsuchenden sehr gross und es wurden über 300 Betten von Privaten angeboten. Zudem wurden dem Sozialamt viele Hilfsangebote und Spenden gemeldet», freut sich Sicherheits- und Sozialdirektor Christoph Amstad.

Regierungsrat Christoph Amstad vor dem Rathaus Sarnen. Bild: Urs Hanhart

Rund 50 Flüchtlinge sind in der Kollektivunterkunft Krone in Giswil untergebracht. Neu zugewiesene Schutzsuchende werden hauptsächlich in diese Kollektivunterkunft gebracht. Da gemäss Prognose des Bundes weiterhin Zuweisungen erfolgen, werden weitere Plätze durch den Kanton geschaffen. Es seien bereits einige Objekte in Abklärung, so das Sicherheits- und Sozialdepartement.

Aktuelle Situation in Nidwalden

Da Nidwalden bisher mehr Schutzsuchende aufgenommen hat, als der Kanton gemäss nationalem Verteilschlüssel müsste, sind die Zuweisungen zuletzt zurückgegangen. Der Betrieb in der Erstaufnahmestelle in Stansstad – sie bot anfänglich 150 Plätze, inzwischen noch 50 – wurde vorübergehend zurückgefahren. Die Einsatzkräfte seien aber so aufgestellt, dass der Betrieb im Bedarfsfall innert kurzer Zeit wieder hochgefahren werden könne, teilt der Kanton weiter mit. Aktuell stehen in Nidwalden ausschliesslich Kantonsangestellte und Zivildienstleistende für die Betreuung, das Unterkunftsmanagement und administrative Belange im Einsatz. Der Zivilschutz konnte seine Unterstützung im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise beenden, hält sich aber für allfällige weitere Einsätze bereit.

Die Nidwaldner Regierungsrätin Michèle Blöchliger. Bild: Urs Hanhart

Bis im Herbst 2022 könnte laut einer Prognose des SEM die Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge mit Schutzstatus S im Kanton Nidwalden je nach Entwicklung im Kriegsgebiet auf 400 bis 600 Personen ansteigen. Daneben werden zwischen 75 bis 100 weitere, dem Kanton Nidwalden zugeteilte Flüchtlinge über die Asylbewegungen aus anderen Ländern in diesem Jahr erwartet. «Der Kanton und die Gemeinden sind deshalb nach wie vor auf mittel- bis langfristige Möglichkeiten zur Unterbringung von Flüchtlingen angewiesen, zumal in den nächsten Monaten die Vereinbarungen mit einzelnen Gastfamilien auslaufen und teils noch unklar ist, ob eine verlängerte Unterbringung möglich ist», sagt die abtretende Gesundheits- und Sozialdirektorin Michèle Blöchliger, die ab heute Finanzdirektorin ist. «Der Kanton plant die Miete von zusätzlichen Objekten und hält sich parallel weiterhin die Möglichkeit einer neu zu erstellenden, modularartigen Kollektivunterkunft offen.»

Herausforderung Integration

In Obwalden haben rund 23 Prozent der Schutzsuchenden im arbeitsmarktfähigen Alter (16 bis 65) bereits eine Arbeitsstelle gefunden. Angesichts der kurzen Zeit sei das eine relativ gute Quote, heisst es beim Kanton. «Es wird darauf abgezielt, dass die Flüchtlinge möglichst rasch ein selbstbestimmtes Leben führen und unabhängig von Sozialhilfe ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Die Investitionen im ersten Jahr sind für das Wohlbefinden, die psychische Gesundheit und für die Teilhabe am Leben in der Schweiz zentral», betont Christoph Amstad.

«Damit die Integration in das Bildungssystem und die Arbeitswelt gelingt, ist ein möglichst rascher und intensiver Deutschunterricht notwendig, was für uns ein Schwerpunkt ist.»

In Nidwalden sind bisher rund 30 Arbeitsbewilligungen durch das kantonale Arbeitsamt erstellt worden. Das wären also auch etwa 16 Prozent, bezogen auf die rund 185 Personen im arbeitsfähigen Alter von 16 bis 65 Jahren. In beiden Kantonen arbeiten viele Flüchtlinge in der Gastronomie oder produzierenden Unternehmen.

Zurzeit gehen in Nidwalden rund 60 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine in Integrationsklassen in Ennetmoos und Stans in die Schule (Kindergarten bis 9. Klasse). Die Hälfte davon schliesst den Intensivkurs demnächst ab und geht nach den Sommerferien in die Gemeindeschulen. Die andere Hälfte wird voraussichtlich nach den Herbstferien in die Gemeindeschulen integriert.

Wie sieht es auf dem Glaubenberg aus?

Seit 2015 bringt das Staatssekretariat für Migration (SEM) im Truppenlager auf dem Glaubenberg Flüchtlinge unter. Ein Teil der Truppenunterkunft mit 340 Plätzen dient als Übergangslösung für das Bundesasylzentrum, für das in der Zentralschweiz noch immer ein definitiver Standort fehlt. Diese Nutzung mit 340 Plätzen wurde vor kurzem bis Mitte 2025 verlängert.

In der Truppenunterkunft Glaubenberg sind derzeit keine ukrainischen Flüchtlinge untergebracht. Bild: Archiv Neue Obwaldner Zeitung

Seit März 2022 stellt die Armee dem SEM wegen der Ukraine-Krise auch die restlichen Gebäude der Truppenunterkunft zur Verfügung, das sind zusätzliche 300 Plätze. Diese Nutzung ist im Moment bis Ende 2022 befristet. Eine allfällige Verlängerung dieser Plätze wäre mit allen Beteiligten wie Armee, Kanton und Gemeinde zu prüfen. «Ein Teil der Plätze in der Truppenunterkunft Glaubenberg, wie auch in anderen Bundesstrukturen, ist im Moment frei, da die Zahl der neu ankommenden Geflüchteten zurückgegangen ist. Die Lage bleibt aber sehr volatil und kann sich je nach Kriegsverlauf und der allgemeinen Situation in der Ukraine und anderen Ländern rasch ändern», schreibt das SEM auf Anfrage.

Um die Reaktionszeit für die Inbetriebnahme neuer Unterkünfte kurz halten zu können, müsse das SEM deshalb eine grössere Zahl Unterkunftsplätze in Reserve halten. Im Glaubenberg befinden sich laut SEM aktuell insgesamt 194 Personen, darunter sind momentan aber keine Flüchtlinge aus der Ukraine.

