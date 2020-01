Auch die Regierung spricht sich gegen einen zentralen Nidwaldner Schiessplatz aus Nidwaldner Schützen sollen auch künftig in dezentralen Anlagen schiessen. Mit der Haltung kommt die Regierung den Forderungen einer Motion nach, allerdings nicht auf der ganzen Linie. Matthias Piazza 21.01.2020, 05.00 Uhr

Das "Obligatorische" wird in Nidwalden auch künftig in den dezentralen Schiessständen absolviert. Archivbild: Philipp Schmidli

Der Kanton soll die Idee eines zentralen Schiessplatzes fallenlassen und stattdessen auf die bestehenden dezentralen Schiessplätze setzen. Diese Änderung im kantonalen Richtplan forderten die beiden Landräte Remo Zberg (FDP, Hergiswil) und Peter Scheuber (CVP, Ennetmoos). Die Anlagen seien auszubauen und mit emissionsfreien Kugelfangsystemen auszustatten. Im selben Zug forderten sie auch, dass die Zahl der 300-Meter-Schiessanlagen, die von Erleichterungen der Lärmschutzverordnungen profitieren, auf sechs begrenzt wird.

«Es spricht nichts gegen die Streichung einer regionalen, zentralen Schiessanlage aus dem kantonalen Richtplan, soweit die koordinative Unterstützung durch den Kanton nicht mehr gewünscht wird», lässt sich Regierungsrat und Baudirektor Josef Niederberger in der Medienmitteilung vom Montag zitieren. Dies auch, weil die Gemeinden von Gesetzes wegen den Schützen des obligatorischen Bundesprogrammes lärmschutzkonforme Anlagen zur Verfügung stellen müssten.

Gemeinden sollen Autonomie behalten

Allerdings spricht sich die Regierung dagegen aus, dezentrale Schiessplätze im Richtplan aufzunehmen, wie von den Motionären gewünscht. «Der Entscheid, wie viele und welche Anlagen die Gemeinden den Schiesspflichtigen zur Verfügung stellen, liegt weitgehend in ihrer Autonomie», begründet Josef Niederberger. Den Ausbau- und Einrichtungsstandard legen die Betreiber fest, ebenso, wer auf der Anlage zu welchen Bedingungen schiessen darf. Die kantonale Zuständigkeit beschränkt sich auf aufsichtsrechtliche Funktionen, heisst es in der Mitteilung weiter. Fakt sei, dass intakte und gesetzeskonforme Schiessanlagen sowohl für das ausserdienstliche als auch für die Ausbildung von Schützenmeistern und Jungschützen unerlässlich seien. Ob es sich dabei um zentrale oder dezentrale Anlagen handle, spiele aus Sicht der Regierung keine Rolle.

Motionär Remo Zberg zeigt sich zufrieden, dass die Regierung der Hauptforderung zugestimmt hat. «Das ist völlig in unserem Sinne. Eine zentrale Schiessanlage würde in keinem vernünftigen Kostenverhältnis stehen. Die Sanierung der bestehenden Schiessstände ist deutlich günstiger, als eine neue Anlage zu bauen, welche sicher zwischen 20 und 40 Millionen Franken kosten würde», meint Remo Zberg, der sich schon im Dezember 2017 – damals in der Rolle als Präsident der Gemeindepräsidentenkonferenz – mit dem Thema befasste. Eine Mehrheit der Gemeinden hatte sich aus finanziellen Gründen gegen eine zentrale Schiessanlage ausgesprochen.

Dass die Regierung keine Formulierung über die dezentralen Anlagen in den Richtplan aufnehmen will, bedauert Remo Zberg. «Eine solche Festlegung wäre behördenverbindlich und vor allem im Interesse des Schiesssportes. Zudem erfordern bauliche Massnahmen eine Interessensabwägung, was auch für die kantonalen Amtsstellen zu verbindlichen Leitlinien in den Bewilligungsverfahren führen würde.»

Die Bundesgesetzgebung gibt vor, welche Lärmanforderungen einzuhalten sind. Zurzeit können die sechs bestehenden 300-Meter-Anlagen in Nidwalden nur dank Sanierungserleichterungen betrieben werden. Diese wurden mit dem überwiegenden Interesse an der Gesamtverteidigung des Landes erteilt, da auf diesen Anlagen auch das obligatorische Bundesprogramm geschossen wird.

2017 wurde die Lärmsituation neu beurteilt, worauf die Sanierungserleichterungen für zehn weitere Jahre gewährt wurden. Allerdings sind die Anzahl der Schiesshalbtage und Schusszahlen eingeschränkt. Ob diese Bewilligung auch nach 2027 noch erteilt werden kann, wird der Kanton aufgrund der Lärmschutzverordnung neu beurteilen müssen, schreibt die Regierung weiter.

Von der kantonalen Schützengesellschaft, welche jahrelang die Idee einer zentralen Schiessanlage verfolgt hatte, konnte am Montag niemand Stellung nehmen.