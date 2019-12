Auf die Via Urschweiz folgen weitere Projekte Auch nach fünf Jahren Arbeit haben die Verantwortlichen der Via Urschweiz noch neue Ideen. Christoph Näpflin 05.12.2019, 17.15 Uhr

Blick vom Buochserhorn über den Vierwaldstättersee. Archivbild: Christoph Näpflin

Die Innerschweiz ist reich an kulturellen, historischen und landschaftlichen Höhepunkten. «Mit dem neuen regionalen Wanderweg Via Urschweiz von Flüelen über das Isenthal und die Klewenalp nach Beckenried und zurück über Emmetten und Seelisberg ins Isenthal ist es gelungen, einen roten Faden durch die Landschaft zu legen, der diese kleinen Perlen zu einer Perlenkette verbindet», ist Bernadette Christen von der verantwortlichen Arbeitsgruppe überzeugt. Dank der Via Urschweiz sind auch weitere Projekte entstanden.