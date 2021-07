Nach Erdrutsch in Wolfenschiessen: Schutt landet auf Deponie

Aufräumarbeiten in Wolfenschiessen Erdmassen landen auf der Deponie statt in der Engelbergeraa Nachdem die Erde in Wolfenschiessen in Lastwagen gebaggert wurde, landet sie auf einem Umschlagplatz einer Deponie in Oberdorf. Dann geht die Reise weiter auf eine Deponie in Ennerberg. Kristina Gysi 15.07.2021, 09.18 Uhr

Seit Sonntag transportieren Lastwagen unermüdlich Material auf einen Umschlagplatz der Schleiss AG in Oberdorf. Von da aus geht es weiter nach Ennerberg auf eine Deponie. Bild: Kristina Gysi (Wolfenschiessen,

12. Juli 2021)

Die Lastwagenfahrer, die derzeit das Geschiebematerial aus Wolfenschiessen abtransportieren, dürften den Weg langsam blind fahren können. Schliesslich haben sie die Strecke nach Oberdorf seit Sonntag zig Mal passiert.

Dort kommt das abgetragene Material auf einen Umschlagplatz eines Tiefbauunternehmens – und wird von dort aus auf eine Deponie in Ennerberg gebracht. Das Material wird also nicht etwa weiter in die Engelbergeraa abgeschoben, wo das Material wohl gelandet wäre, wenn es nicht durch Strasse und Gleis aufgehalten worden wäre. Warum denn eigentlich nicht, ist das Material verschmutzt? Kurt Gander, Strasseninspektor des Kantons Nidwalden, erklärt.

Kurt Gander, Strasseninspektor des Kantons Nidwalden. Bild: PD

Laut Gander passiert dies aufgrund der Gefahr, die von den Materialablagerungen ausgeht. «Je mehr Material sich in Gewässern ablagert, desto mehr steigt das Risiko von Ausuferungen des Gewässers», so Gander. Aus diesem Grund würden bei Hochwassergefahr Fliessgewässer oder Mündungen regelmässig mittels Baggerarbeiten von Geschiebe befreit. Jedoch könne es in einzelnen Fällen vorkommen, dass grobes Material, wie schwere Gesteinsbrocken, bewusst in Fliessgewässer eingesetzt werden: «Etwa um Uferpartien zu schützen.»

Nachfolgeprojekt soll den gefährlichen Hang sichern

Laut Gander kann man die Kosten der Räumungsarbeiten zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Für jenen Teil, der die Kantonsstrasse betrifft, werde der Kanton Nidwalden aufkommen. Die Zentralbahn übernehme die Kosten für die Schäden an ihrer Infrastruktur. Die aktuellen Räumungs- und Instandstellungsarbeiten bei der Parketterie seien als Sofortmassnahmen zu verstehen, die laut Gander einen Nachtragskredit erfordern werden. Zudem sei absehbar, dass nach den Sofortmassnahmen ein Nachfolgeprojekt erforderlich sein wird, das den rutschenden Hang im Gebiet Bannerlen langfristig sichern soll. Der Hang stelle für die Kantonsstrasse ein Gefährdungsrisiko dar.

Derzeit gehen die Arbeiten bei der Kantonsstrasse gut voran, so Gander.

«Da sehr viel Geröll und Geschiebe durch das Unwetter zu Tal geschwemmt wurde, dürfte es aber noch eine Weile dauern, bis die letzten Räumungsarbeiten abgeschlossen sind.»

Zudem bestünden Unsicherheiten aufgrund der angespannten Hochwasserlage und der noch folgenden Niederschläge. «Schlimmstenfalls müssen die Räumungsarbeiten temporär eingestellt werden», so Gander.