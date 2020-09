Auftrag im Bereich Logopädie wird in Nidwalden knapp erfüllt Die Beckenrieder Landrätin Erika Liem Gander (Grüne) stellte Fragen zu den neuen Anstellungsbedingungen für Logopädinnen und Logopäden 23.09.2020, 18.17 Uhr

(mu) Die schulisch-therapeutisch tätigen Fachpersonen in der Logopädie und Psychomotorik werden auf den 1. August 2021 von der Lehrpersonalverordnung in die Personalverordnung für Verwaltungsangestellte überführt. Dazu hat Erika Liem Gander (Grüne, Beckenried) den Regierungsrat unter anderem gefragt, ob er diese Anstellung als genügend flexibel erachte, um den Arbeitsfeldern des therapeutischen Schuldienstes gerecht zu werden. Bildungsdirektor Res Schmid sagte in der Antwort auf das Einfache Auskunftsbegehren, dass mit der Einbindung in die Personalverordnung auch der Beschrieb des beruflichen Auftrags aufgenommen werde. Schwankungen in der Wochenarbeitszeit könnten im Rahmen des Bandbreitenmodells und der gleitenden Arbeitszeit problemlos aufgefangen werden.

Die Entwicklung werde von seiner Direktion seit längerem beobachtet, sagte Schmid auf die Frage nach Massnahmen aufgrund des ausgetrockneten Arbeitsmarkts in diesem Bereich. Mit den vorhandenen Ressourcen lasse sich der gesetz­liche Auftrag derzeit knapp erfüllen. Kurzfristig könne auf Engpässe mit dem Einsatz von Pensionierten und privaten Logopädinnen sowie höheren Pensen reagiert werden. An der Pädagogischen Hochschule Luzern gebe es Bestrebungen, einen Ausbildungslehrgang in der Zentralschweiz aufzubauen.