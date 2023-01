Feldmusik Beckenried: Auftritte waren erfolgreich

Vereinsbeitrag Auftritte der Feldmusik Beckenried waren erfolgreich Die Feldmusik Beckenried schaute auf ein ereignisreiches Jahr mit vielen Anlässen zurück. Pius Baumgartner 11.01.2023, 09.42 Uhr

Präsident Hansjörg Murer (Mitte) mit dem neu gewählten Vorstandsmitglied Caroline Durrer und dem neuen Aktivmitglied Levin Odermatt. Bild: PD

Zur 134. ordentlichen Generalversammlung der Feldmusik Beckenried konnte der Präsident Hansjörg Murer zahlreiche Mitglieder und Gäste, darunter auch Gemeindevizepräsident Alexander Vonlaufen, im Restaurant Rössli in Beckenried begrüssen.

Die Feldmusik blickt auf ein ereignisreiches Vereinsjahr 2022 mit vielen Einsätzen zurück. Musikalische Höhepunkte bildeten dabei das Jahreskonzert im Mai, die Teilnahme am 4. Urner Blasmusikfestival in Altdorf im Juni sowie als Abschluss das Weihnachtskonzert, das gemeinsam mit den Beggrieder Jodler bestritten wurde. Daneben hatte der Verein mit der Organisation der Beckenrieder Musikfestwoche im Juni musikalische Auftritte von Beckenrieder Vereinen und Schüler der Musikschule ermöglicht und gefördert. Auch das gemeinsam mit der Musikschule durchgeführte Adventskonzert im Dezember war ein Erfolg und wurde vom Publikum mit Standing Ovations belohnt. Mit vielen weiteren musikalischen Auftritten wie an Geburtstagsständchen, an kirchlichen Anlässen oder an der Älplerchilbi hat der Verein einen grossen Beitrag an das gesellschaftliche und kulturelle Dorfleben geleistet.

Als spezieller Höhepunkt der Versammlung konnte mit Levin Odermatt ein neues Mitglied aufgenommen werden. Insgesamt hat die Feldmusik Beckenried aktuell einen Bestand von 35 aktiven Musikanten. Bei den Wahlgeschäften wurden Michael Durrer (Vizepräsident), Monika Näpflin-Bösiger (Bibliothekarin), Ivo Murer und Doris Hiden (Musikkommission), Fredy Odermatt (Fähndrich), Stefan Durrer (Rechnungsrevisor) und Heini Iten (Dirigent) mit Applaus für eine weitere Amtszeit bestätigt. Für Pius Baumgartner, der den Vorstand nach acht Jahren verlässt, wurde neu Caroline Durrer als Aktuarin gewählt.

Als letzter Teil des Abends standen die Ehrungen auf der Traktandenliste. Die Feldmusik Beckenried darf auf treue Mitglieder zählen. So konnten anlässlich der Generalversammlung Heinz Bösiger (zehn Jahre), Rolf Murer (45 Jahre) und Alois Gander (55 Jahre) für ihre langjährigen Mitgliedschaften geehrt werden.

Im Vereinsjahr 2023 werden die Schwerpunkte neben dem Jahreskonzert (7. Mai) und Weihnachtskonzert (17. Dezember) auch beim Auftritt am Beckenrieder Musikweekend (30. Juni und 1. Juli) sowie bei der Mitgestaltung von diversen Dorfanlässen liegen.