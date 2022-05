Ausbildung Sie führen ihre eigene Couture auf dem Laufsteg vor Die Lernenden vom Atelier Schnittpunkt in Stans freuen sich auf den Höhepunkt ihrer Ausbildung. Am Samstag, 7. Mai, ist Modeschau in der Krone in Sarnen. Marion Wannemacher 04.05.2022, 18.00 Uhr

Die angehenden Bekleidungsgestalterinnen führen eigene Kollektionen und selber genähte Unikate von Kundinnen sowie Ateliermodelle vor. Bild: Marion Wannemacher (Stans, 3. Mai 2022)

Der Geräteraum ist zur Garderobe umfunktioniert. An Kleiderstangen hängen Blazer, Hosen und Kleider. Überall stehen Pumps in verschiedenen Grössen, auf dem Kasten liegen Ohrringe, Ketten und Handtaschen. Ausbildnerin Mirjam Odermatt erklärt den jungen Frauen, bis wohin sie laufen sollen, wann sie ihre Posen machen und wann sie ihre Position wechseln. Via Bluetooth spielt sie den Song «The Way I Are». Zu den hämmernden Takten von Timbaland laufen sie los. Jeder Kleiderwechsel läuft in rasantem Tempo ab.

Fast wie bei «Germany's Next Topmodel»

Der Zuschauer fühlt sich unwillkürlich an «Germany's Next Topmodel» erinnert, nur findet der Probelauf in der Turnhalle Eichli in Stans statt. Und die acht Girls sind nicht in der Endrunde bei Heidi Klum, sondern bereiten ihre eigene Modeschau vor. Sie alle sind angehende Bekleidungsgestalterinnen. Janina, Lara, Sofie, Tanja, Vanessa, Rahel. Ayelin und Melina freuen sich auf den Höhepunkt ihrer Ausbildung: Am Samstag dürfen sie vor Familie, Kunden und andern Besuchern ihre selbst genähten Kollektionen auf dem Laufsteg im Hotel Krone in Sarnen präsentieren.

Das Brautkleid ist wie an vielen Modeschauen der krönende Abschluss. Sofie Achermann darf es vorführen. Ausbildnerin Marlene Halter-Gasser prüft den perfekten Sitz. Als Kabine dient der Geräteraum in der Turnhalle Eichli. Bild: Marion Wannemacher (Stans, 3. Mai 2022)

Beim Probelauf sind fantasievolle Modelle zu sehen wie bunte Sommerkleider, ein Anzug in kräftigem Blau und Gelb mit Schleppe oder schicke Hosenanzüge im Business-Look. Als Höhepunkt wird ein knielanges Brautkleid im Etui-Schnitt mit zarter Guipure-Spitze vorgeführt.

Unter den Modellen sind Sommerkleider und fantasievolle Kombinationen, auch lässige Hosenanzug im Business-Look. Vorne in Weiss Ayelin Gomez aus dem dritten Lehrjahr. Bild: Marion Wannemacher (Stans, 3. Mai 2022)

Für alle ist es die erste Modeschau. Wegen Corona fiel die vor zwei Jahren aus. Die Aufregung ist gross. Nicht jeder fällt es leicht, aus sich herauszugehen. «Mit dem Blick geradeaus oder nach oben ist die Körperhaltung schon ganz anders und man ist präsent», rät ihre Ausbildnerin. Bis Samstag gibt es noch viel zu tun. Die Mädchen dürfen nicht nur die eigenen Entwürfe, sondern auch Unikate von Kundinnen sowie Ateliermodelle präsentieren. Diese müssen an ihre Figuren angepasst werden.

Mirjam Odermatt (Bildmitte) trainiert mit ihren Auszubildenden den Walk in der Turnhalle Eichli. Bild: Marion Wannemacher (Stans, 3. Mai 2022)

Ausbildung unter realitätsnahen Bedingungen

Seit 1999 gibt es das Atelier Schnittpunkt in Stans. Weil es in beiden Kantonen keine Möglichkeit gab, Bekleidungsgestalterin zu lernen, gründeten engagierte Frauen den Trägerverein Ob- und Nidwalden, der heute noch hinter der Ausbildungsstätte steht. Die Kantone unterstützen die Ausbildung finanziell. An die 65 Lernenden wurden hier seitdem ausgebildet, darunter nicht ein Mann. Warum, weiss auch Martina Gruober nicht. Für den Sommer gibt es noch einen freien Ausbildungsplatz. Die Leiterin hofft auf die Schnupperlehrlinge.

Die insgesamt neun Auszubildenden lernen so realitätsnah wie möglich, massgeschneiderte Kleidungsstücke für Kundinnen zu nähen. Die Ausbildung dauert drei Jahre. «Im dritten Lehrjahr zeichnen sie ein eigenes Kollektionskonzept, für die Abschlussarbeit nähen sie davon eins», erzählt Martina Gruober, die das Atelier leitet. «Die Herausforderung liegt in der Wirtschaftlichkeit. Zeit ist bei uns ein wichtiges Thema», sagt sie. Statt Druck solle aber die Motivation der treibende Faktor sein.

Als Kabine dient der Geräteraum in der Turnhalle Eichli. Vorne Janina Widmer, 1. Lehrjahr. Bild Marion Wannemacher (Stans, 3. Mai 2022)

Schon früher mit der Grossmutter gemeinsam genäht

Im Juni schliessen Melina Zimmermann aus Buochs und Ayelin Gomez aus Kriens ihre Ausbildung ab. Ayelin will eine Passerelle nutzen, um später zu studieren, Melina strebt zunächst eine Weiterbildung zur Theaterschneiderin an und will vielleicht im kommenden Jahr in Amerika Modedesign studieren. «Schon früher hab ich mit meiner Grossmutter gemeinsam genäht. Mein Traum war, Modedesignerin zu werden», so die 18-Jährige.

Nur wenige schaffen es nach ganz oben. Aber es gibt sie. Atelierleiterin Martina Gruober erzählt das Beispiel einer ehemaligen Absolventin, der es mit Fleiss und Ehrgeiz gelungen ist, nun bei einem Pariser Modedesigner zu arbeiten.

Die Modeschau am Samstag, 7. Mai, vom Atelier Schnittpunkt ist öffentlich. Sie beginnt um 18 Uhr im Hotel Krone in Sarnen. Statt Eintritt gibt es eine Türkollekte.