Covid-Ausfälle an Ob- und Nidwaldner Schulen kein grosses Problem

Nid-/Obwalden Lehrpersonenmangel: So reagieren die Schulen auf die coronabedingten Ausfälle von Lehrpersonen Der Fachkräftemangel an den Schulen beschäftigt die Kantone seit einigen Jahren. Wegen Coronaausfällen, mussten zudem oft Stellvertretungen gefunden werden. So handhaben die Kantone Ob- und Nidwalden das Problem. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 15.02.2022, 05.00 Uhr

Wer unterrichtet die Schülerinnen und Schüler, wenn an einer Schule mehrere Lehrpersonen gleichzeitig ausfallen? Normalerweise kann man in so einer Situation wohl von einem unglücklichen Zufall sprechen. Doch während der letzten knapp zweier Jahre war es durchaus möglich, dass sich mehrere Lehrpersonen gleichzeitig in Isolation oder in Quarantäne befanden und so ihrer Tätigkeit – sofern sich die Schule nicht im Online-Modus befand – nicht nachgehen konnten. Seit dem Aufkommen der ansteckenderen Omikron-Variante ist die Wahrscheinlichkeit nochmals gestiegen, dass bei den Reihentests an den Schulen mehrere positive Fälle gefunden werden und diese deshalb mehrere Ausfälle von Lehrpersonen hinnehmen müssen.

Nicht erst seit Anbruch der Pandemie beklagen viele Kantone eine zunehmende Knappheit an Lehrpersonen. «Die Schulleitungen erhalten merklich weniger Bewerbungen», beschreibt Francesca Moser, Leiterin des Amtes für Volks- und Mittelschulen Obwalden, auf Anfrage das Problem. Trotzdem konnten im Kanton Obwalden in diesem Schuljahr fast alle Stellen besetzt werden. Vom Fachkräftemangel sei man einzig in der schulischen Heilpädagogik betroffen. Dort konnten laut Francesca Moser nicht alle Stellen besetzt werden.

An Obwaldner Schulen konnten die Coronaausfälle der Lehrpersonen stets kompensiert werden. Bild: Symbolbild Obwaldner Zeitung

Verschiedene Fachkräfte kompensieren die Ausfälle in Obwalden

Im Kanton Obwalden habe es aber genügend Lehrpersonen, um die Ausfälle aufgrund von einer Quarantäne oder Isolation kompensieren zu können. Falls es zu mehreren Ausfällen von Lehrpersonen kam, wurden etwa Fachpersonen wie die schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen oder Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache für das Führen der Klasse eingesetzt. Weitere Lösungen, um Ausfälle zu kompensieren, seien eine Erhöhung der Arbeitspensen der anderen Lehrpersonen. Auch Praktikantinnen und Praktikanten der pädagogischen Hochschule und Assistentinnen und Assistenten mit einer pädagogischen Ausbildung kamen zum Einsatz, so Moser. Bisher sei man im Kanton Obwalden aber von massenweisen Ausfällen von Lehrpersonen verschont geblieben.

Auch der Obwaldner Bildungs- und Kulturdirektor, Christian Schäli, sprach das Problem kürzlich im Gespräch mit der «Obwaldner Zeitung» an (Ausgabe vom 31. Januar). «Der Fachkräftemangel ist ein nationales Problem», sagte Schäli. Zwar habe der Kanton Obwalden mit höheren Löhnen für Kindergartenlehrpersonen und den unterstützenden Klassenpools erste Schritte getan, um diesem Problem nachhaltig entgegenzuwirken, reichen würden diese Schritte allerdings noch lange nicht.

In Nidwalden ist die Lage «angespannt»

Auch Patrick Meier, Vorsteher des Amtes für Volksschule und Sport in Nidwalden, spürt, dass die Anzahl verfügbarer Lehrpersonen im Verhältnis zu den Schülerinnen und Schülern immer weiter abnimmt.

«Noch vor drei Jahren erhielten die Schulleitenden manchmal 15 Bewerbungen auf eine Stelle. Heute sind sie froh, wenn sie zwischen drei Bewerbenden auswählen können.»

Besonders schwer zu finden seien laut Meier Fachlehrpersonen für Schulfächer wie WAH (Wirtschaft – Arbeit – Haushalt) oder TTG (Textiles und Technisches Gestalten) oder auch Französisch.

Mit Aufwand konnte der Unterricht an den Nidwaldner Schulen stets aufrechterhalten werden. Bild: Symbolbild Nidwaldner Zeitung

In Bezug auf Lehrpersonen, die sich in Isolation befinden, wurde bei der letzten Schulleiterkonferenz des Kantons Nidwalden vor etwas mehr als einer Woche von einer «angespannten Lage» gesprochen, sagt Patrick Meier. Die Tendenz sei aber beruhigend: Vor zwei Wochen waren 32 Lehrpersonen in Isolation, letzte Woche waren es laut Meier noch 15. Lösungen konnten stets in allen Klassen gefunden werden, sodass man den Unterricht «mit Aufwand» aufrechterhalten konnte. «Wenn sich eine Lehrperson in Quarantäne befand, konnte man in Einzelfällen auf den Online-Unterricht ausweichen», so Patrick Meier. «Davon betroffen waren in Nidwalden während der gesamten Zeit aber höchstens vier bis fünf Klassen.» Ansonsten konnten auch an den Nidwaldner Schulen bei Ausfällen schulische Heilpädagogen eingesetzt oder die Pensen von Fachlehrpersonen kurzfristig hochgefahren werden.

