Ausflugstipps Wandern, biken und paddeln: Das bringt der Herbst in Nid- und Obwalden Die Tourismusorganisationen geben Tipps für den Herbst. Für alle ist etwas dabei. Florian Arnold Jetzt kommentieren 12.10.2022, 20.00 Uhr

Die Wälder werden farbiger, die Tage etwas kürzer und kälter. Doch das ist kein Grund, zu Hause zu bleiben. Für Jung und Alt gibt es in der Region Angebote, die wie gemacht sind für die Herbstzeit. Unsere Zeitung hat bei den lokalen Tourismusorganisatoren nachgefragt. Das sind ihre (Geheim-)Tipps.

Tipps für Engelberg

Die spektakuläre Walenpfad-Wanderung zählt zu den schönsten Höhenwanderungen von Europa. «Auf der 11 Kilometer langen Route von Bannalp nach Brunni-Engelberg erwarten die Besucherinnen und Besucher eine einzigartige Bergwelt und ständig wechselnde Ausblicke, die von den gletscherüberzogenen Gipfeln im Titlis-Gebiet, über die stolzen Walenstöcke bis hin zum Vierwaldstättersee im Mittelland reichen», beschreibt es Engelberg Titlis Tourismus. So werden rund 600 Höhenmeter kaum spürbar zurückgelegt, «und du wirst die Wanderung mit vielen eindrücklichen Erinnerungen noch lange im Gedächtnis behalten».

Für Biker empfiehlt Engelberg Titlis Tourismus die neu eröffnete Trail-Arena. Diese erfreut sich bereits grosser Beliebtheit und bietet Anfängern gute Bedingungen, um rasch Fortschritte machen zu können. Im Spätsommer wurden auch die Trails auf dem Jochpass wieder in Stand gesetzt. «Weiter wurde diesen Sommer der Weg zum Surenenpass komplett saniert, und dieser ist nun durchgehend fahrbar.»

«Wer hätte gedacht, dass sich hinter einer so unauffälligen Spalte eine Höhle mit spektakulären Funden verbirgt?» Gemeint ist der Einstieg zur Bärenhöhle Fürenalp, in der 2021 Bärenknochen gefunden wurden. Eine kleine aber feine Ausstellung gibt nun einen spannenden Einblick in die Höhlenforschung und das Bärenleben. «Für die kleinen Gäste hat es auch einiges zu entdecken, wie die Bärengeschichten, die Fühlboxen oder die Kuschel-Bärenhöhle», schreibt Engelberg Titlis Tourismus. Die Höhle beim Grotzliweg ist nicht begehbar. Die Ausstellung «Bärennest» ist unmittelbar bei der Bergstation Fürenalp und lädt dort zur Zeitreise ein.

Tipps für Sarneraatal

Die Geschichte des einsam lebenden Bruder Klaus und seiner Frau Dorothee fasziniert bis heute. Obwalden Tourismus lädt zur «Mission Klaus» ein. Dabei wird die Geschichte auf lustvolle Art erlebbar. Zehn knifflige Missionen fordern Sinn und Geist heraus. Gerüstet mit dem eigenen Smartphone, dem «Klaus Sack» und rund zwei bis drei Stunden Zeit steht dem kostenlosen Rätselerlebnis nichts mehr im Weg. «Spass und Lerneffekt garantiert», verspricht Obwalden Tourismus.

Spass auf zwei Rädern: Dafür steht der Wheel Park in Sarnen. Gebaut wurde der erst kürzlich fertiggestellte Wheel Park als Kompetenzzentrum für Bikerinnen und Biker, die unabhängig ihres Niveaus ihre Fähigkeiten verbessern möchten. «Die ‹Jumpline› mit Sprüngen von drei, vier und fünf Metern Höhe ist das spektakuläre Herzstück», so Obwalden Tourismus. Gelandet wird dabei sicher auf einem riesigen Airbag. Daneben gibt es «Trails» (Parcours) für Kinder, Anfängerinnen und Anfänger, Fortgeschrittene sowie Profis.

Die Moorlandschaft Glaubenberg liegt zwischen dem Entlebuch und dem Lungerer- sowie Sarnersee. Sie ist mit 130 Quadratkilometern die grösste Moorlandschaft der Schweiz und bildet einen wichtigen Lebensraum für das gefährdete Auerwild. Sensibilisieren könnte da eine Tour mit einer Rangerin durch das Gebiet. Diese weiht ihre Gäste in die Geheimnisse des Moors ein. Auf der Tour erfährt man vieles zur Geschichte des Gebiets, dem Moorschutz sowie zur eindrücklichen Flora und Fauna. Die öffentlichen Führungen findet beispielsweise am Mittwoch, 19. Oktober, um 9 Uhr statt. Anmeldungen nimmt Obwalden Tourismus entgegen, weitere Infos dazu unter www.obwalden-tourismus.ch.

Tipps für Nidwalden

«Erholung, tolle Momente und echte Natur», lautet das Versprechen von Wirzweli, das Erlebnisse für die ganze Familie anbietet. «Entdecken Sie den Hexenweg, die Wetterhexen-Welt oder den Eulenpfad», lädt Nidwalden Tourismus ein. Unterwegs kann eine Wurst auf den diversen Feuerstellen grilliert werden. Kinder können sich nach der Wanderung auf dem Abenteuerspielplatz und der Sommerrodelbahn gleich bei der Bergstation Wirzweli austoben. Weiter empfiehlt Nidwalden Tourismus eine Fahrt mit der Wiesenbergbahn. Von der Luftseilbahn aus können Damhirsche einer Zucht beobachtet werden. Oben angekommen befinden kann der kleine Ort Wiesenberg genossen werden, wo auch der berühmte «Jodlerklub Wiesenberg» gegründet wurde. «Zwischen Bergwiesen, Wäldern und Schluchten erleben Sie Natur pur», so Nidwalden Tourismus. Der Wiesenberg bildet den Ausgangspunkt für verschiedene Wanderungen, wie beispielsweise zum Stanserhorn – oder eben eine Rundwanderung zum Wirzweli.

«Wer gedacht hat, SUP sei eine reine Sommersportart, der täuscht sich», stellt Nidwalden Tourismus klar. Der «SUPoint» in Buochs bietet Stand-up-Paddling auch im Herbst an, «natürlich mit der entsprechenden Ausrüstung gegen die Kälte». In den vergangenen Jahren habe es immer wieder wärmere und sonnigere Phasen gegeben – ideal also für eine Tour auf dem etwas kühleren Nass. «Dann ist das Paddeln auf dem See ein einzigartiges Erlebnis. Der See ist stiller, verlassener und oft auch mystisch.»

Die Route der Goldi-Familiensafari lautet Beckenried–Klewenalp–Stockhütte–Emmetten–Seelisberg–Treib–Beckenried. Mit fünf unterschiedlichen Transportmitteln und einer Wanderzeit von rund 90 Minuten ist diese die «beliebteste Familienwanderung der Region Klewenalp», wie Nidwalden Tourismus sagt. Die Rundreise startet mit der längsten Luftseilbahn der Region auf die Klewenalp, führt nach der Wanderung per Gondelbahn runter nach Emmetten, um dort per Postauto nach Seelisberg zu gelangen. Per Standseilbahn geht es an den See, von wo das Schiff wieder zurück nach Beckenried fährt. «Diverse einladende Spielplätze, Grillstellen und Bademöglichkeiten laden zum Verweilen ein.»

