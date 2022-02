Wahlen Nidwalden 2022: Das ist die Ausgangslage

Ausgangslage Wahlen Nidwalden Mehr Vielfalt bei Parteien 79 Frauen und 143 Männer kandidieren für die 60 Sitze im Nidwaldner Landrat. Neu treten die Grünliberalen und Aufrecht Nidwalden am 13. März an. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.00 Uhr

222 Personen kandidieren am 13 März auf insgesamt acht Listen für den 60-köpfigen Nidwaldner Landrat. 79 oder 35,6 Prozent von ihnen sind Frauen. Zum Vergleich: Vor vier Jahren kandidierten 110 Männer und 48 Frauen. Ihr Anteil betrug 30,4 Prozent.

Dieses Jahr wird der Landrat bereits zum dritten Mal nach dem doppelten Proporzverfahren gewählt, auch doppelter Pukelsheim genannt. Zunächst werden die 60 Sitze gemäss dem Wähleranteil im ganzen Kanton auf die einzelnen Parteien verteilt. Dabei werden die Stimmen in den Wahlkreisen gewichtet, damit die Stimmen kantonal vergleichbar sind. So ist sichergestellt, dass jede Stimme im Kanton gleich viel zählt. In einem zweiten Schritt werden die den Parteien zustehenden Sitze auf die Gemeinden verteilt.

Die erste Pukelsheim-Wahl 2014 brachte Zugewinne für die Ratslinke. Grüne und SP kamen zusammen auf 11 Sitze – ein Resultat, das sie 2018 bestätigen konnten. Der Blick zurück zeigt, dass die Mitte – früher CVP – kontinuierlich Sitze verloren hat. 2002 hatte die Partei 24 Sitze, vor vier Jahren holte sie deren 16. Die SVP steigerte sich seit ihrem ersten Antreten 2002 von 7 Sitzen auf 19 Sitze im Jahr 2010. Bei den vergangenen beiden Wahlen büsste die Partei jeweils zwei Sitze ein. Die Mandatszahl der FDP sank von 2002 bis 2014 von 19 auf 15. Bei der Wahl von 2018 konnten die Liberalen zulegen.

Sitzverschiebungen in vier Gemeinden

Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung verändert sich die Verteilung der Sitze auf die 11 Gemeinden. Nach den Bestimmungen des Wahl- und Abstimmungsgesetzes wurden zur Berechnung die Wohn- und Einwohnerzahlen per Ende 2020 zur Berechnung herangezogen. Buochs und der Hauptort Stans verlieren je einen Sitz und kommen auf 7 respektive 11. Ennetbürgen und Stansstad gewinnen dagegen je einen Sitz hinzu. Beide Gemeinden können künftig 7 Vertreterinnen und Vertreter ins Parlament entsenden.

Vielfältiger wird bei den kommenden Wahlen das Parteienspektrum. Neu treten auch die Grünliberalen an. Die Nidwaldner Kantonalpartei ist im vergangenen Herbst gegründet worden und will eine weitere Alternative für das Wahlvolk sein. Aus den Bürgerbewegungen gegen die Corona-Massnahmen ist die Bewegung Aufrecht Schweiz entstanden. Drei Mitglieder ihres Nidwaldner Ablegers kandidieren am 13. März in Wolfenschiessen, Dallenwil und Hergiswil.

Von den 60 Parlamentarierinnen und Parlamentariern treten 19 nicht mehr an. Unter jenen, die aufhören, hat es einige langjährige Mitglieder. Alice Zimmermann (Mitte, Emmetten) hört nach 16 Jahren auf. Eine ganze Reihe verlässt den Landrat nach drei Legislaturen. Alexander Joller (SVP, Dallenwil), Peter Scheuber (Mitte, Ennetmoos), Philippe Banz und Niklaus Reinhard (beide FDP, Hergiswil), Joseph Niederberger (Mitte, Oberdorf), Regula Wyss (Grüne, Stans), Jörg Genhart (SVP, Stans) und Ruedi Waser (FDP, Stansstad). 2010 wurde auch Peter Wyss für die SVP in Stansstad gewählt. Nach einem Wohnortswechsel sass er ab Mitte 2014 in den Reihen von Stans. Seit 2013 sind René Wallimann (Mitte, Dallenwil) und Lilian Lauterburg (FDP, Kehrsiten) im Rat. Vor acht Jahren wurden Rudolf Wanzenried (FDP, Buochs) Stefan Bosshard (FDP, Oberdorf) Susi Ettlin (SP, Stans) und Urs Zumbühl (SVP, Wolfenschiessen) ins Parlament gewählt. Sandra Niederberger (SP, Hergiswil), Joe Blättler (SVP, Hergiswil) und Astrid von Büren (Mitte, Stans) geben nach einer Legislatur ihr Mandat zurück.

Elf Kandidaturen für den Regierungsrat

Für die Wahl in den Regierungsrat treten elf Kandidatinnen und Kandidaten an. Die drei etablierten bürgerlichen Parteien schicken je drei Personen ins Rennen. Die FDP Joe Christen (bisher) sowie Judith Odermatt und Dominik Steiner (neu). Bei der Mitte sind es Karin Kayser-Frutschi und Othmar Filliger (bisher). Neu steigt Therese Rotzer ins Rennen. Bei der SVP peilt Armin Odermatt (neu) einen dritten Sitz für die Partei an. Die Grünen haben entschieden, auf eine Kandidatur zu verzichten. Zum ersten Mal treten die Grünliberalen an. Sie portieren Peter Truttmann. Urs Lang kandidiert als Vertreter von Aufrecht Nidwalden.

Bei der Wahl am 13. März geht es nicht nur um die Frage der parteipolitischen Zusammensetzung und ob es allenfalls neuen politischen Kräften gelingt, einen Sitz zu erobern. Auch die Zusammensetzung der Geschlechter könnte sich ändern. Heute sitzen zwei Frauen in der Exekutive. Je nach Wahlausgang könnten die Frauen mit vier Sitzen gar die Mehrheit inne haben.

