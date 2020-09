Ausserordentliche Gemeindeversammlung in Wolfenschiessen: Gegen Auszonungspläne ist Widerstand programmiert Die Gemeinde Wolfenschiessen muss zwei Hektaren Bauland umzonen. In einem ersten Schritt sollen daher zwei Parzellen ausgeschieden werden. Einer der Besitzer wehrt sich. Lucien Rahm 22.09.2020, 16.58 Uhr

Diskussionsstoff wird an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung in Wolfenschiessen wohl ausreichend vorhanden sein. Am Anlass, der am Mittwochabend stattfinden wird, werden die Wolfenschiesserinnen und Wolfenschiesser nämlich über eine Teilrevision der Nutzungsplanung befinden (wir berichteten). Betroffene Grundbesitzer sowie mehrere Umweltverbände haben an den Plänen des Gemeinderates jedoch keine Freude und mit Einsprachen reagiert.

An der Versammlung wird es unter anderem um die Reduktion des Baulandes in der Gemeinde gehen, die gemäss dem kantonalen Richtplan notwendig wird. Um den geltenden Vorgaben des Bundes gerecht zu werden, müssen in Wolfenschiessen mindestens zwei Hektaren Bauland ausgezont werden, wie es in der Botschaft zur ausserordentlichen Gemeindeversammlung heisst. Der Gemeinderat schlägt daher vor, die Parzellen Schmittenhostatt (knapp 6900 Quadratmeter) und Sagensitz (knapp 750 Quadratmeter) aus der Wohnzone auszuscheiden und in die Landwirtschaftszone zu überführen.

Doch dagegen gibt es Widerstand. Eines der beiden Grundstücke gehört der Familie Mathis, die gegen das Vorhaben Einsprache erhoben hat. Beat Mathis wird im Namen der Besitzer an der Gemeindeversammlung zudem einen Antrag auf Nichteintreten aufs Geschäft beantragen, wie er gegenüber unserer Zeitung sagt. Sollte dieser abgelehnt werden, so wird Mathis den Antrag stellen, auf die Auszonung der Parzelle Schmittenhostatt zu verzichten.

Alle nötigen Parzellen sollen gemeinsam ausgezont werden

Beat Mathis Bild: Matthias Piazza (Wolfenschiessen, 19. Juli 2019)

Er habe zwar Verständnis dafür, dass Parzellen ausgezont werden müssten. Ihm missfällt jedoch das Vorgehen des Gemeinderates: «Die geplante Auszonung betrifft ausschliesslich diese zwei Grundstücke.» Andere Baulandparzellen seien noch nicht für eine Auszonung vorgesehen, obwohl bereits klar sei, dass es mit den rund 7500 Quadratmetern nicht getan sei. Denn bis zu den notwendigen zwei Hektaren fehlen dann noch rund 12'500 Quadratmeter. Mathis wünscht sich daher, dass die Auszonungen in einem einzigen Schritt vorgenommen werden, und nicht häppchenweise. «Letztlich müssen noch mehr Parzellen ausgezont werden. Da müsste man die Sache schon als Ganzes anschauen.» Denn so sei für ihn keine Gleichbehandlung gegeben, vielmehr handle es sich um Willkür. «Würde so etwas unter Privaten passieren, würde man von Diebstahl reden.» Mathis fordert daher eine Gesamtrevision der Nutzungsplanung bis 2022, unter Einbezug aller Parzellen in der Bauzone.

Die beiden Parzellen seien schon vor längerem ausgewählt worden, unter anderem, weil sie abgelegen sind, teilt die Gemeinde auf Anfrage mit. Näher werde der Gemeinderat die Auswahl an der Versammlung am Mittwochabend begründen. Mit den anderen Grundeigentümern Wolfenschiessens sei man überdies am Erarbeiten einer Lösung für die restlichen auszuzonenden Flächen. Voraussichtlich im Laufe des Herbstes wird die Gemeinde die konkreten Pläne präsentieren können. Dann könnte in Wolfenschiessen auch wieder gebaut werden. Denn bis ein neuer Nutzungsplan genehmigt ist, sei das Erteilen neuer Baubewilligungen kaum möglich.

Entschädigung noch unklar

Weiter stört sich Mathis daran, dass noch völlig unklar sei, wie hoch die Entschädigung für das Bauland ausfallen würde. Der Wert eines Quadratmeters belaufe sich auf rund 700 Franken. Bei der Umzonung in die Landwirtschaftszone würden die Grundstücke stark an Wert verlieren, sagt Mathis. «Bauland ist etwa 100-mal wertvoller.»

In seiner Botschaft begründet der Gemeinderat die Wahl der beiden Grundstücke auch damit, dass die Parzelle Schmittenhostatt «seit vielen Jahren nicht beplant wurde». Sein Vater habe das Land damals um 1980 durchaus mit der Absicht gekauft, es zu bebauen, sagt Mathis. Zwei Häuser seien darauf in den 1990er-Jahren auch erstellt worden, mehr soll in den kommenden Jahren noch folgen.

Von welchen Argumenten sich die Wolfenschiesser Stimmbevölkerung überzeugen lässt, wird sich am Mittwochabend zeigen.