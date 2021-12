Ehemaliger Stanser Hotelier wohnt heute im "Paradies" Portugal

Auswanderer Ehemaliger Stanser Hotelier wohnt heute in Portugal: «Weil wir hier im Paradies leben, brauchen wir nicht unbedingt Ferien» Portugal wird als ideales Ziel für Auswanderungswillige gehandelt. Insbesondere auch für Schweizerinnen und Schweizer in den «besten Jahren». Der ehemalige Stanser Hotelier Jaap Super ist ausgewandert und baut nun eine Anlage mit acht Villen. Philipp Unterschütz 29.12.2021, 05.00 Uhr

Jaap Super ist mit Partnerin Ruth Emmenegger nach Portugal ins Douro-Tal ausgewandert. Bild: PD

«Portugal wird zum Renner für Schweizer Rentner – Sonne, Strand und Steuergeschenke», titelte kürzlich der «Blick». Und auch in anderen Medien tauchte Portugal kürzlich als ideales Ziel für Auswanderer auf. «Ein angenehmes Klima und tiefe Lebenshaltungskosten. Wenn man auch noch das attraktive Steuer-Regime für Schweizer und EU-Bürger berücksichtigt, ist Portugal nicht nur für Leute mit einer bescheidenen AHV-Rente ein Paradies.» Wer das sagt, weiss bestens Bescheid. Der aus Holland stammende Jaap Super führte zwölf Jahre lang mit viel Herzblut als Pächter und Gastgeber das Hotel Stans Süd. 2018 wanderte er mit seiner Partnerin Ruth Emmenegger nach Portugal aus.

So prächtig ist der Blick von Jaap Supers Farm aufs Dourotal. Bild: PD

Heute wohnen sie in der Gemeinde Bem Viver, 50 Autominuten entfernt von Porto. Bem Viver liegt eingebettet zwischen den beiden Flüssen Douro und Tãmega und bietet eine wunderschöne Aussicht auf das grüne Douro-Tal. Jaap Super und seine Frau sind nicht allein. 21 Tiere («unsere Kinder», sagt er und lacht) leben auf ihrer zwei Hektaren grossen Farm – ein Pferd, ein Shetland-Pony, ein Esel, zwei Hunde und 16 Katzen. «Wir sind fast Selbstversorger mit eigenen Wasserquellen, Rebstöcken – Vinho Verde Tinto und Branco –, Gemüsegarten und vielen Obstbäumen», erzählt Jaap Super. Kein Wunder, dass die beiden schon seit drei Jahren nicht mehr in der Schweiz waren.

«Weil wir hier im Paradies leben und früher mehr gereist sind, brauchen wir nicht unbedingt Ferien.»

Und was vermisst Jaap Super aus der Schweiz? «Meinen Sohn Joël, das Stanserhorn, und den Flugplatz Buochs. Ich bin grosser Fan der Pilatus Flugzeugwerke in Stans.»

Der Wein von den eigenen Rebstöcken. Bild: PD

Die Sache mit der Schweizer Pünktlichkeit

Dass das Paar ausgewandert ist, hatte insbesondere auch gesundheitliche Gründe. Sie suchten einen Ort, wo es im Winter weniger kalt ist. «Wir wollten aber in Europa bleiben und somit sind für uns nur Süditalien, Spanien, Frankreich und Portugal in Frage gekommen. Da wir beide Weinregionen und Flüsse lieben und in der Schweiz bereits einige Portugiesen beschäftigt haben, kamen für uns schon bald Nord-Portugal und die Douro-Region in Frage.»

In ihre Farm mit der fantastischen Aussicht verliebten sie sich schon bei der ersten Besichtigung. «Die Vielfalt der Landschaft, der Kontrast zwischen alt und modern, die Gastfreundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Portugiesen – hier findet man noch Dörfer und Städtchen, wo man das Gefühl bekommt, eine Zeitreise ins letzte Jahrhundert zu erleben», schwärmt Jaap Super.

Zu einer richtigen Farm gehört auch ein Traktor. Bild: PD

Freundlich, sehr hilfsbereit und extrem höflich: Man werde immer sehr zuvorkommend gegrüsst, auch wenn man die Leute nicht kenne, lobt der Einwanderer die Portugiesen. Doch auch er musste sich umgewöhnen, schliesslich hatte sich der Holländer längst die Schweizer Pünktlichkeit angeeignet.

«Am Anfang habe ich mich noch entschuldigt oder angerufen, wenn ich verspätet war. Die Leute haben mich nur komisch angeschaut oder gefragt, wieso ich wegen dem überhaupt anrufe.»

Es scheine hier kulturell verankert zu sein, dass man nicht pünktlich erscheine.

Handwerker kommen am Samstagabend

«Portugiesische Handwerker werden sich niemals trauen, einen Auftrag abzulehnen – auch nicht, wenn sie komplett ausgelastet sind. Der Kunde könnte beleidigt sein und meinen, dass es ihm zu gut geht», erzählt Jaap Super. «Die Folge ist, dass man vergeblich auf den Handwerker wartet, oder er am Samstagabend um 20 Uhr völlig unerwartet noch vorbeikommt.»

Freunde hat Super schnell gefunden. «Klar, als Holländer aus der Hotel- und Gastrobranche findet man auch in Portugal sofort Anschluss», meint er und lacht. «Wenn die Schweizer sich öffnen, werden sie auch sofort Leute kennen lernen.» Es gebe für jedermann eine passende Umgebung, ausser vielleicht für Spiessbürger – und diesmal huscht ein schelmisches Grinsen über sein Gesicht.

Ruth Emmenegger mit Pferd, Shetland-Pony und Esel. Bild: PD

Häuser für Auswanderer

Jaap Super arbeitet selbstständig in der Immobilien-Branche. Seit 2019 hat er eine Makler-Lizenz. «Ich vermittle und verkaufe schöne Aussichten und Emotionen, Grundstücke hier im Gebiet mit Aussicht. Die meiste Kunden sind Deutschschweizer.» Er verkaufe aus Prinzip nur das, wovon er selber auch überzeugt sei. Weil er bereits sehr gut vernetzt ist, kennt Super die Behörden, Anwälte, Notare, Ingenieure und Architekten.

«Die Kunden profitieren von diesen Netzwerk und sind erfreut, sich auch auf Deutsch unterhalten zu können.»

Dass er und seine Frau auch einmal in der gleichen Situation waren, schaffe grosses Vertrauen und sei nicht zu unterschätzen.

Die Arbeiten am «Douro Village Passal» haben begonnen. Bild: PD

Zusammen mit seinem Freund und Geschäftspartner Albano Rocha, einem einheimischen Bauunternehmer, realisiert Jaap Super zudem zurzeit an bester Lage mit fantastischer Aussicht das «Douro Village Passal», eine Anlage mit acht Villen mit Privatpool, nur wenige Minuten von seinem Wohnort entfernt. Ende Dezember 2022 sind die ersten drei Villen fertig, bis im März 2023 soll alles bereit sein. Die ersten Häuser sind bereits vergeben. Das Projekt kommt gut voran. «Es gibt kaum bürokratische Probleme. Das hat bestimmt auch damit zu tun, dass das Projekt wegen der Wertschöpfung und Nachhaltigkeit wohlwollend und innert kürzester Zeit von der Regierung bewilligt wurde.»

Visualisierung des Projekts «Douro Village Passal». Bild: PD

Schweizerinnen und Schweizer bekommen Steuerermässigungen

Zielgruppe sind insbesondere Personen im Ruhestand aus der Schweiz und Nordeuropa, welche ihr Leben bei 300 Tagen Sonnenschein und angenehmen Temperaturen verbringen möchten. Es sei an alles gedacht, so Jaap Super, vom Festangestellten für Garten- und Poolreinigung oder kleinen Reparaturen über die Vermittlung von Hausangestellten für Reinigungsarbeit bis zur deutschsprachigen Krankenschwester, welche die Bewohner bei Bedarf auch mit dem Auto beim Arzt- oder Spitalbesuch begleitet.

Jaap Super ist überzeugt, dass sich das Auswandern nach Portugal lohnt. Die Lebenshaltungskosten gehören zu den tiefsten in Europa, die Kriminalität ist tief, das Gesundheitswesen sehr gut organisiert und vom Staat finanziert. Für Privatkliniken gebe es günstige, private Zusatzversicherungen. «Und Schweizer Bürgerinnen und Bürger können in Portugal den Sonderstatus ‹residente não habitual› beantragen und bekommen dafür zehn Jahre Steuerermässigung», serviert Jaap Super ein weiteres «Zückerli».

Hinweis: Weitere Informationen unter www.portugalhome.ch und www.dourovillagepassal.com.