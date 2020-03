Autobahn A2 bei Hergiswil wegen Fahrzeugbrand gesperrt Wegen eines Fahzeugbrandes ist die Autobahn A2 in Richtung Süden derzeit gesperrt. 10.03.2020, 20.07 Uhr

(rem) Im Kirchenwaldtunnel brennt ein Fahrzeug. Deshalb ist Autobahn A2 bei Hergiswil in Richtung Süden seit 19.45 Uhr gesperrt. Eine Sprecherin der Kantonspolizei Nidwalden konnte auf Anfrage keine weiteren Angaben zum «Vorfall» machen.

Für Reisende in Richtung Gotthard ist eine Umleitung via Verzweigung Rotsee über die Autobahnen A14 und A4 via Schwyz in Richtung Süden eingerichtet. Wegen der Sperrung kommt es zwischen Hergiswil und dem Lopper-Tunnel zu Stau.