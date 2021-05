Reportage Das Ende der Bauarbeiten an der Autobahn A2 in Hergiswil ist absehbar Noch bauen die Arbeiter Beläge ein und montieren an der Galeriedecke letzte Brand- und Lärmschutzeinrichtungen. Ende Juli sollen die Arbeiten beendet sein und der Verkehr wieder normal fliessen. Martin Uebelhart 07.05.2021, 05.00 Uhr

Die Maschinen für den Belagseinbau auf der Überholspur stehen bereit. Bild: Urs Hanhart (Hergiswil, 3. Mai 2021)

Seit dem Frühling 2019 wird an der A2 durch Hergiswil gebaut, insgesamt rund 121 Millionen Franken werden dabei investiert. Zwischen dem Tunnel Spier und der Galerie Hergiswil wird derzeit die letzte Fahrspur – die Überholspur in Richtung Süden – mit dem endgültigen Belag versehen. Dabei sind die Bauleute auf gutes Wetter angewiesen.

«Den Belag können wir nur bei trockener Witterung einbauen», sagt Chefbauleiter Pius Schurtenberger. Zunächst wird eine Haftschicht auf den Untergrund aufgebracht. Dann verteilt eine Maschine den Belag auf der Fahrbahn. Dieser wird mit dem Einbaufertiger verteilt und mit verschiedenen Walzen verdichtet. «Der Belag hält jetzt wieder für die nächsten 20 bis 25 Jahre», sagt Otto Steiner, Projektleiter beim Bundesamt für Strassen (Astra).

Mit einer Haftschicht wird der Untergrund vorbereitet. Bild: Urs Hanhart (Hergiswil, 3. Mai 2021)

Brand- und Lärmschutz wird montiert

Auf den Belag wartet die Überholspur auch noch in der Galerie in Richtung Süden. Dort müssen jedoch zunächst noch weitere Arbeiten abgeschlossen werden, bevor er eingebaut werden kann. Die Bauarbeiter sind damit beschäftigt, an den Dachträgern der Galerie Platten für den Brandschutz und anschliessend die Lärmschutzpanele anzubringen.

Pius Schurtenberger, Chefbauleiter. Bild: Urs Hanhart (Hergiswil, 3. Mai 2021)

An jenem Teil der Dachträger, die aus Stahl bestehen, wird zusätzlich noch ein Korrosionsschutz aufgebracht. Dazu müssen diese zunächst mittels Sandstrahlen gereinigt werden. «Wir arbeiten hier mit einer speziellen Einhausung», erklärt Pius Schurtenberger.

Die Konstruktion besteht aus Gerüstmaterial und festen Plastikblachen von oben bis auf die Fahrbahn hinunter und wird dicht um die Träger herum gebaut. «Diese Einhausung ist notwendig», erklärt Schurtenberger. Denn beim Sandstrahlen entstehe so viel Staub, dass die Automobilistinnen und Automobilisten nichts mehr sehen würden», betont er. Mit einer Art grossem Staubsauger wird das feine Material eingefangen, gesammelt und später entsorgt.

Die Dachträger der Galerie durch Hergiswil erhalten Korrosions-, Lärm- und Brandschutz. Bild: Urs Hanhart (Hergiswil, 3. Mai 2021)

In einem zweiten Abschnitt der zeltartigen Konstruktion bringen die Arbeiter von einer Hebebühne aus den Korrosionsschutz auf. «Hier brauchen wir gewisse klimatische Verhältnisse», erläutert Pius Schurtenberger. Es dürfe nicht zu kalt und nicht zu feucht sein. Ein grosses Klimagerät dient dazu, die Einhausung bei Bedarf etwas zu heizen und die Luft zu trocknen. Die Arbeiten an der Decke der Galerie «wandern» Stück für Stück weiter. Wenn auch die Lärmschutzplatten an ihrem Platz sind, kann der Fahrbahnbelag fertiggestellt werden. «In der Galerie haben wir dann den Vorteil, dass uns Regen nicht behindert», sagt Schurtenberger.

Pandemie forderte auch die Bauarbeiter

A2-Baustelle Hergiswil. Etienne Schlumpf, Baustellenchef Arge Bild: Urs Hanhart (Hergiswil, 3. Mai 2021)

Die Coronapandemie ist an der Baustelle nicht spurlos vorübergegangen. «Wir haben darauf geschaut, die Teams ein wenig auseinander zu nehmen», sagt Baustellenchef Etienne Schlumpf. Zudem hätten immer die gleichen Leute zusammengearbeitet, damit man nicht Gefahr gelaufen sei, dass es zu Ansteckungen unter den Teams kommt. Einzelne Ansteckungen habe es gegeben unter den Bauarbeitern. «Davon haben sich die meisten im familiären Umfeld mit dem Virus infiziert», so Schlumpf.

Auf den Baustellen habe man natürlich die notwendigen Vorsichtsmassnahmen walten lassen. Etwa mit Handdesinfektionsstellen, mehr Containern für die Pausen oder mehr Bussen für den Transport zu und von der Baustelle. «Auf einer Baustelle gibt es einfach Arbeiten, bei denen es kaum möglich ist, den Abstand einzuhalten. Dann spätestens setzen wir auf Masken», sagt Schlumpf. Es sei zu Beginn der Pandemie alles etwas langsamer vorwärts gegangen. Den Vorsprung, den man nach der ersten Bauphase hatte, habe man durch die Umstellung auf die zusätzlichen Vorsichtsmassnahmen eingebüsst.

Belag auf Zufahrtsrampen wird erneuert

Gearbeitet wird im Moment auch noch an neuen Felsankern im Eingangsbereich des Loppertunnels und an den Rampen aus und in Richtung Obwalden. «Hier können wir jeweils nachts an einer Fahrbahnhälfte arbeiten», erläutert Otto Steiner. «Dort, wo die Fahrbahnen der Rampen beim Tunnelportal zusammenkommen, haben wir zu wenig Platz.» Um dort die Belagsarbeiten ausführen zu können, wird der Loppertunnel an einem Wochenende im Juni gesperrt mit entsprechenden Umleitungen für den Verkehr.

Auf den Rampen vom und zum Loppertunnel gibt es einen neuen Fahrbahnbelag. Bild: Urs Hanhart (Hergiswil, 3. Mai 2021)

Eine gute Nachricht haben die Bauleute zu verkünden. Die Bauarbeiten an dem Autobahnteilstück durch Hergiswil dürften rund zwei Monate früher beendet sein als ursprünglich angenommen. «Mit etwas Wetterglück haben wir den Normalzustand auf der Strecke Ende Juli wiederhergestellt», sagt Pius Schurtenberger. Bis Ende Juni seien die Bauarbeiten grösstenteils abgeschlossen, dann brauche es noch etwas Zeit, um die Verkehrsführung anzupassen, Linien aufzumalen und ähnliches mehr.