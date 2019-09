Mit dem letzten Tropfen Benzin ist ein Autodieb der Polizei in Basel-Landschaft in die Fänge gefahren. Der 34-Jährige hatte das Fahrzeug am Sonntag in Stans entwendet und war auf der Autobahn A2 einer Patrouille davongerast.

Autodieb von Stans brettert mit 200 km/h über A2 – bis das Benzin ausgeht

(sda) Der Wagen ohne Kennzeichen war den Einsatzkräften in Luzern aufgefallen, die eine Nachfahrt aufnahmen, wie die Nidwaldner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Weil der Lenker aber auf über 200 Stundenkilometer beschleunigte, entzog er sich einer Kontrolle. Schliesslich ging dem Wagen auf der Autobahn A2 in Basel-Landschaft der Sprit aus, sodass die Polizei den Lenker festnehmen konnte.

Nach einer Meldung an die Kantonspolizei Nidwalden, wonach das angehaltene Fahrzeug wohl in Nidwalden entwendet worden sei, stellten die Polizisten bei der betroffenen Fahrzeuggarage in Stans eine Beschädigung fest, die auf einen Einbruchdiebstahl hinwies.

Gemäss den Ermittlungen soll der beschuldigte Franzose zusammen mit einer weiteren unbekannten Person von Frankreich in die Schweiz gekommen und das Fahrzeug entwendet haben. Er muss sich wegen Einbruchdiebstahls und diversen Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsgesetzgebung verantworten.