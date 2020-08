Autofahrerin kriegt in Stansstad die Kurve nicht Bei einem Selbstunfall entstand Totalschaden. Die genaue Ursache ist unbekannt. 07.08.2020, 18.51 Uhr

(rem) Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Kantonspolizei Nidwalden am Freitagnachmittag gegen 13.55 Uhr in Stansstad. Eine 51-jährige, einheimische Autofahrerin war auf der Seerosenstrasse in Richtung Kreisel La Palma unterwegs, als sie in der Rechtskurve vor dem Kreisel die Herrschaft über das Fahrzeug verlor.