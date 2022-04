Autogrammstunde Weltcupsieger Marco Odermatt signiert im Länderpark Der aktuell beste Skifahrer der Welt kommt in den Länderpark nach Stans, denn er ist neuerdings Botschafter für das Einkaufscenter. 04.04.2022, 16.30 Uhr

Skirennfahrer Marco Odermatt wird im Länderpark in Stans Autogramme geben. Im Bild der Skistar mit einigen seiner in der abgelaufenen Saison errungenen Trophäen. Bild: Sven Thomann/Freshfocus (Rickenbach, 22. März 2022)

Mit Marco Odermatt und dem Länderpark spannen zwei bestens bekannte Nidwaldner Aushängeschilder zusammen. Die Partnerschaft mit dem Olympia- und Weltcupsieger aus Buochs startet am 13. April mit einer Autogrammstunde im Einkaufscenter, wie die Genossenschaft Migros Luzern in einer Medienmitteilung schreibt. Olympiasieger im Riesenslalom, Gewinner des Riesenslalom- und Gesamt-Weltcups, dazu nicht weniger als sieben Weltcup-Siege und insgesamt 17 Podestplätze in einer Saison – Marco Odermatt ist aktuell der beste Skifahrer der Welt.