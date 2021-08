Nid- und Obwalden Unwetter verhageln den Badis die Bilanz Versicherungen und Gemeinden müssen die Kosten tragen. Der aktuelle Sommer war für die Bademeister alles andere als erfreulich. Christian Tschümperlin 22.08.2021, 11.23 Uhr

Sechs bis sieben Tonnen Schwemmholz haben Chefbademeister Roger Graber und sein Team nach den Unwettern der vergangenen Woche aus dem Strandbad Buochs-Ennetbürgen aus dem Wasser gezogen. Bild: PD

Sechs bis sieben Tonnen Schwemmholz – diese stolze Menge haben Chefbademeister Roger Graber und sein Team nach den letzten Unwettern beim Strandbad Buochs-Ennetbürgen aus dem Wasser gezogen.

«Dreiviertel der Badi wurden durch das Hochwasser komplett überschwemmt, bis zum Volleyballfeld»,

berichtet er. Bei seiner Arbeit konnte er auf viele helfende Hände zählen: Einem Aufruf auf Facebook folgten Badegäste aus dem ganzen Kanton. «Es kamen Familien mit Kindern, die mitanpackten und sich solidarisch zeigten», so Graber. Insgesamt seien wohl über 200 Personenstunden zusammengekommen. «Ich bin sehr dankbar für die grosse Unterstützung.»

Bademeister Roger Graber vom Strandbad Buochs-Ennetbürgen. Bild: Anian Heierli (6. Juli 2021)

Ab den verregneten Sommerferien – der Hauptsaison der Badis – zeigt sich Graber allerdings nicht überrascht. Der ehemalige Bauarbeiter hat viel Zeit in der freien Natur verbracht und weiss: «Wenn es im März und April ständig regnet, zeichnet sich auch ein wüster Sommer ab.» Für ihn sind Unwetter wie das dieses Jahr Teil des natürlichen Zyklus. Getreu dem Motto von den sieben mageren und sieben fetten Jahren. Einbisschen traurig ist er aber doch ab dem schlechten Sommer:

«Wir waren oft alleine da, hatten viel Arbeit, aber keine Gäste.»

Einen Teil der Schäden soll die Versicherung übernehmen. «Im Sinne der Schadensminderung haben wir viel Eigenleistung erbracht und die Infrastruktur wieder in Stand gesetzt.»

Dreiviertel der Badi Buochs wurden durch das Hochwasser im verregneten Sommer 2021 überschwemmt. Bild: PD

Auch Chefbademeister Patrick Strebel vom Strandbad Stansstad und das ganze Team hatte alle Hände voll zu tun, trotz der ausbleibenden Gäste. «Es war eine Katastrophe», sagt er. Doch im Vergleich zu anderen Badis hatte er noch Glück: «Wir hatten einen grösseren Rasenschaden, der Technik passierte zum Glück nichts.» Bei dem schlechten Wetter hatte er keine Chance, an die Umsatzzahlen von letztem Jahr heranzukommen.

Die Gemeinden haben den Verlust zu tragen

Das Wetter, vor allem aber die tiefen Temperaturen, machen einen riesigen Umsatzunterschied zum letzten Jahr. Der Coronasommer war nämlich trotz Pandemieauflagen – es gab in Stansstad eine Begrenzung von 600 Leuten auf der Anlage – ein Top Sommer. «Dieses Jahr verirrten sich in den kalten Tagen höchstens ein paar Extremschwimmer zu uns», sagt er. Den meisten Badis ging es ähnlich. Den Verlust hat die Gemeinde zu tragen, wie an vielen Orten üblich.

Heidi Moser, Pächterin des Badibeizli am See in Sachseln, blickt ebenfalls auf die verregneten Sommerferien zurück. Aufholen geht nicht mehr: «Seit sieben Jahren wirte ich hier und es war das schlechteste Jahr, das ich je erlebt habe.» Das Hochwasser sei bis in die Küche eingedrungen, sogar ein Kanufahrer habe sich im Zuge des Hochwassers – unter Kopfschütteln einiger Gäste – auf die überschwemmte Wiese verirrt. Viele Gäste seien denn auch müde. Müde von der Pandemie, müde vom schlechten Wetter.

«Die Leute werden langsam ungeduldig, mürrisch und grantig.»

Sie könnten nicht ins Ausland und hier sei es oft kalt und regnerisch. «Nur die Kinder und Jugendlichen bewahren ihren Sonnenschein», sagt sie und schmunzelt froh. Ihnen will sie ein dickes Lob aussprechen: «Sie halten sich vorbildlich an die Regeln, auch die Pandemieregeln, sind super anständig und sehr einsichtig», berichtet Moser. Schade sei es für die Jugendlichen trotzdem, die sie sonst gerne für ein Sommerjöbli aufbietet. «Das Personal hatte dieses Jahr kaum Einsätze, dafür gab es für mich umso mehr zu tun.»

In Sarnen fiel das Jubiläum ins Wasser

Kalt erwischt hat es auch das Erlebnisbad Seefeldpark in Sarnen. Im April dieses Jahres fand das 10-jährige Jubiläum zum neuen Bad statt. Doch zu feiern gab es nicht viel:

«2021 war mit Abstand der schlechteste Sommer in zehn Jahren»,

sagt Chefbademeister Christoph Hess. Für die Badegäste musste der See im Juli und August gesperrt werden wegen des Schwemmholzes und auch beim Aufräumen hatte das Team viel zu tun. Witterungsbedingt kam Personal, das auf Abruf arbeitet, kaum zum Einsatz. Immerhin: «Die Technik nahm keinen Schaden und wir konnten Reparaturen durchführen, für die wir sonst keine Zeit haben.» Jetzt hofft man auf einen schönen Herbst. Die meisten Badis schliessen am Bettag Ende September.