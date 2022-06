Evelyne und Thomas Amstutz bewirten neu das Bärghuis Jochpass

«Bärghuis Jochpass» Erwin und Trudy Gabriel haben nach 24 Jahren ausgewirtet – und finden ihre Nachfolger in Ennetbürgen Seit 1998 haben Erwin und Trudy Gabriel das «Bärghuis Jochpass» geführt. Die gesammelten Erfahrungen wollen sie nun ihren Nachfolgern, Thomas und Evelyn Amstutz, weitergeben. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 07.06.2022, 17.59 Uhr

Erwin und Trudy Gabriel wirteten 24 Jahre im «Bärghuis Jochpass». Es ist eine Erfolgsgeschichte, die bereits in der ersten Wintersaison zu enden drohte. Erwin Gabriel erinnert sich noch gut an diesen Tag auf dem Jochpass: «Es war ein Samstag im Winter 1998 und eine grössere Gruppe war für eine Übernachtung angemeldet.» Mit vollen Taschen und den beiden Söhnen – damals fünf- und dreijährig – an den Händen betraten Trudy und Erwin Gabriel das Gasthaus, als plötzlich die Sprinkler losgingen.

Grund war ein offenes Fenster, wodurch das Wasser in den Sprinklern gefror und schliesslich ein Rohr sprengte. «Das ganze Haus wurde geflutet», erinnert sich Erwin Gabriel. An diesem Tag habe er sich gesagt: «Das mach ich nicht lange hier.»

Werden dem «Bärghuis Jochpass» noch nicht komplett den Rücken zukehren: Erwin und Trudy Gabriel. Bild: Patrick Huerlimann, (Ennetbürgen, 03. Juni 2022)

Mit dieser Einschätzung lag der Wirt aber falsch. Denn fast ein Vierteljahrhundert sollte er mit seiner Frau Trudy das «Bärghuis» führen. Aus 18 Angestellten wurden in der Zwischenzeit 45. Das Gebäude wurde um einen bedienten Teil und die Bar Gadä erweitert und der Restaurant- und Hotelteil 2014 umgebaut. Ein Umbau, auf den Trudy und Erwin Gabriel besonders stolz sind. «Dank einer Baukommission mit viel Bezug zu der Region ist ein Projekt mit Schweizer Charakter gelungen», sagt Erwin Gabriel. «Es war uns sehr wichtig, dass das Gebäude in die Landschaft passt, und das haben wir erreicht», ergänzt Trudy Gabriel.

Treue Mitarbeitende und Vertrauen der Alpgenossen entscheidend

Besonders beflügelt hat die Gabriels das grosse Vertrauen der Alpgenossen, denen das «Bärghuis Jochpass» gehört. Dieses hätten die beiden nicht nur beim Umbau, sondern während der ganzen Zeit verspürt. «Die unternehmerischen Freiheiten waren der Ansporn für unser langjähriges Engagement», sagt Erwin Gabriel.

Die beiden stiessen in den 24 Jahren ab und zu an ihre Grenzen. «Die schlimmsten Tage waren jene, an denen wir die Gästezahl unterschätzten und den ganzen Tag im Dauerstress waren», sagt Trudy Gabriel. Gut besuchte Tage, an denen alles rundlief, gehörten hingegen zu Trudy Gabriels Highlights. Als Fundament für ihren Erfolg auf dem Jochpass nennen die Gabriels ihre treuen und langjährigen Mitarbeitenden.

Nun nimmt die Ära der Gabriels als Gastgeber des «Bärghuis Jochpass» ein Ende. «Wir haben gemerkt, dass die Belastung mit dem Alter immer grösser wurde. Wir konnten auch kleine Probleme am Abend nicht mehr loslassen», so der 63-jährige Erwin Gabriel. Auch der Abgang von Chefkoch Raoul Mallinger, der dem Paar all die Jahre zur Seite stand, trug dazu bei, dass sich die Gabriels nach einer Nachfolge umsahen.

Tagsüber in den Bergen, abends am See: Was sich bei Erwin und Trudy Gabriel (links) bewährt hat, wollen auch Evelyne und Thomas Amstutz (rechts) so machen. Bild: Patrick Huerlimann, (Ennetbürgen, 3. Juni 2022)

Weiterhin als Unterstützende aktiv

Ab dem 17. Juni übernehmen Thomas und Evelyne Amstutz den Betrieb. Ein Paar, das den Gabriels sehr ähnlich ist. Thomas Amstutz wird bald 40, genauso alt war Erwin Gabriel, als er seine Stelle auf dem Jochpass antrat. Beide Familien werden durch zwei Kinder komplettiert und wohnen in Ennetbürgen. Thomas und Evelyne Amstutz werden – wie es auch ihre Vorgänger gemacht haben – weiterhin in Ennetbürgen wohnen.

Ganz vom Jochpass verabschieden werden sich die Gabriels aber nicht. «Wir sind nicht mehr in der Verantwortung, dürfen aber weiterhin helfen», sagt Erwin Gabriel. So werden die beiden sowohl im «Jochpass» als auch im «Alpstubli», wo ihr Sohn Dario Gabriel wirtet, unterstützen und beraten, wo dies erwünscht sei. «Wir werden aber niemandem reinreden», stellt Erwin Gabriel klar.

Einige Tipps geben die erfahrenen Gabriels ihren Nachfolgern bereits auf den Weg: «Verzweifelt nicht, wenn eine Saison weniger gut läuft.» Vieles hänge vom Wetter ab. «Kümmert euch um eure Mitarbeitenden und Gäste, denn Wetter findet sowieso statt», so Erwin Gabriel. «Flexibel sein», lautet eine weitere Devise von Trudy Gabriel.

Thomas und Evelyne Amstutz-Häfliger Thomas Amstutz (39) machte eine Kochlehre beim Waldhotel Bürgenstock, wo er später zum Chefkoch aufstieg. Später arbeitete er unter anderem als Chefkoch im «Le Mirage» in Stans oder in der Villa Honegg in Ennetbürgen. Evelyne Amstutz (40) absolvierte die Hotelfachschule Zürich und arbeitete später im Familienbetrieb, dem Landgasthof Sonne in Ebersecken, Luzern. Die beiden wohnen in Ennetbürgen und haben einen Sohn und eine Tochter im Primarschulalter. (mka)

Evelyne und Thomas Amstutz freuen sich auf die neue Herausforderung im «Bärghuis Jochpass». Bild: PD

Thomas Amstutz freut sich, mit dem «Bärghuis Jochpass» eine neue Herausforderung annehmen zu können. Dass er weiterhin auf die Unterstützung der Gabriels zählen kann, schätzt er sehr. «Wir können von ihrer Erfahrung stark profitieren.» Dass man sich so gut verstehe, sei mit ein Grund, wieso sich Thomas und Evelyne Amstutz entschieden hätten, den Betrieb zu übernehmen. Auch mit «Alpstubli»-Wirt Dario Gabriel verstehe er sich gut, sagt Thomas Amstutz. «Wir haben früher schon zusammengearbeitet.» Die neuen Wirte freuen sich darauf, sich in dem Gasthaus mit neuen Ideen entfalten zu können. Für sie sei aber klar: «Die Entwicklung im ‹Bärghuis Jochpass› soll im selben Stil weitergehen.»

